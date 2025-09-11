Meškėną gelbėjusiam pasieniečiui – neeiliniai išbandymai

Trečiadienį Medininkų punkte dirbęs ir į Lietuvą iš Baltarusijos atvykstančių asmenų bei automobilių dokumentus tikrinęs Padvarionių užkardos pasienietis pamatė, kad į punkto teritorijoje įrengtą atvirą priešgaisrinį vandens rezervuarą įkrito meškėnas.
Rezervuaro kraštai yra užkloti danga, kuri, pasirodo, yra gana slidi. Meškėnas vis suko ratus vandenyje. Bandydamas išlipti į krantą jis nuslysdavo į vandenį.
Įspėjęs kolegas ir trumpam pasitraukęs iš darbo vietos uniformuotas pasienietis pribėgo prie rezervuaro. Tada nuo jo krašto jis bandė pasiekti meškėną norėdamas ištraukti nelaimėlį į krantą. To padaryti nepavyko, o ir tinkamų tokiems atvejams gelbėjimo priemonių po ranka nebuvo.
VSAT pareigūnas ant dangos slystelėjo ir pats, tada akimirksniu atsidūrė vandenyje. Rezervuaro gylis yra apie 1,6 m. Neprasdamas geros nuotaikos ir pats besijuodamas iš tokios situacijos, kurion pateko, peršlapęs pasienietis pabrido iki čia pat vandenyje tebesikapanojusio meškėno. Tada sugriebęs jį švelniai nedideliame aukštyje išmetė į krantą.
Čia meškėnas nusipurtė nuo kailio vandenį ir nubinzeno link Medininkų punktą juosiančios apsauginės tvoros. Pralindęs pro jos apačią meškėnas pagaliau ištrūko į laisvę. Prieš tai šiuo keliu jis, tikėtina, ir buvo patekęs į punkto teritoriją, o tada įkrito į vandenį.
Pasienietis pasikeitė uniformą ir kiek vėliau grįžo į tarnybą toliau kontroliuoti atvykstančiųjų į Lietuvą.