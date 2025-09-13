Klaipėdoje prie pat žmonių blaškėsi elnias: „Iki nelaimės – vienas žingsnis“

Klaipėdiečiai įvairiose internetinių puslapių grupėse ėmė įspėti vieni kitus, jog būtų atsargūs ir saugotų savo vaikus, o vairuotojai būtų itin atidūs.
„Iki nelaimės – vienas žingsnis. Pats gyvenu šiame rajone ir kai pamačiau – buvau šoke. Negalėjau patikėti, kas vyksta“, – VE.lt sakė klaipėdietis Thomas.
Jis teigė, kad šis elnias dar vakar kelių praeivių buvo užfiksuotas Laukininkų gatvėje, o šiandien – Mogiliovo rajone.
„Prabėgo ir per gatvę. Kur žiūri specialios tarnybos, jei šis elnias po rajoną vaikštinėja jau antrą dieną? Kai įvyks skaudi nelaimė, kas tada atsakys?“, – klausė klaipėdietis.
Įrašu su po miestą vaikštinėjančiu elniu dalijosi ir parlamentarė, klaipėdietė Ligita Girskienė.
„Šįvakar sulaukėme svečių. Aplinkosaugininkai nežinojo ką daryt su svečiu, todėl jis, kaip teigia žmonės, toliau vaikšto po Klaipėdos gatves“, – apie 23 val. rašė parlamentarė.