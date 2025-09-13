Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
GamtaFauna

Klaipėdoje prie pat žmonių blaškėsi elnias: „Iki nelaimės – vienas žingsnis“

2025 m. rugsėjo 13 d. 07:58
Lrytas.lt
Klaipėdiečiai penktadienio vakarą socialiniuose tinkluose ėmė dalintis vaizdais, užfiksuotais Mogiliovo rajone, kur ramiai sau po Mogiliovo pėsčiųjų takus vaikštinėja elnias su įspūdingais ragais.
Daugiau nuotraukų (1)
Klaipėdiečiai įvairiose internetinių puslapių grupėse ėmė įspėti vieni kitus, jog būtų atsargūs ir saugotų savo vaikus, o vairuotojai būtų itin atidūs.
„Iki nelaimės – vienas žingsnis. Pats gyvenu šiame rajone ir kai pamačiau – buvau šoke. Negalėjau patikėti, kas vyksta“, – VE.lt sakė klaipėdietis Thomas.
Jis teigė, kad šis elnias dar vakar kelių praeivių buvo užfiksuotas Laukininkų gatvėje, o šiandien – Mogiliovo rajone.
„Prabėgo ir per gatvę. Kur žiūri specialios tarnybos, jei šis elnias po rajoną vaikštinėja jau antrą dieną? Kai įvyks skaudi nelaimė, kas tada atsakys?“, – klausė klaipėdietis.
Įrašu su po miestą vaikštinėjančiu elniu dalijosi ir parlamentarė, klaipėdietė Ligita Girskienė.
„Šįvakar sulaukėme svečių. Aplinkosaugininkai nežinojo ką daryt su svečiu, todėl jis, kaip teigia žmonės, toliau vaikšto po Klaipėdos gatves“, – apie 23 val. rašė parlamentarė.
elniasKlaipėdalaukiniai gyvūnai mieste

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.