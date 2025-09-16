Nauji draudimai žvejams – jau nuo šiandien: privaloma ir turint žvejo mėgėjo kortelę

Anot jos, visą mėnesį, iki pat spalio 16 dienos, dvylikos šalies upių ruožuose privaloma turėti žvejo mėgėjo kortelę lašišų ir šlakių žvejybai, nepaisant to, kokiu būdu ir kokios žuvys žvejojamos. Juose draudžiama žvejoti praėjus daugiau kaip valandai po saulės laidos ar likus daugiau kaip valandai iki saulės patekėjimo.
Nuo antradienio iki gruodžio 31 d. taip pat draudžiama žvejoti Neryje nuo Žirmūnų tilto iki Valakupių tilto Vilniaus mieste naudojant dirbtinius masalus ar žuvelę.
Ministerija atkreipia dėmesį, kad net ir turint žvejo mėgėjo kortelę, rudenį privaloma paleisti visas lašišas ir šlakius. Paimti sugautą lašišą ar šlakį žvejai galės pasibaigus žuvų nerštui – nuo sausio 1 d. iki balandžio 30 d. ir tik turint tuo laikotarpiu galiojančią žvejo mėgėjo kortelę.
