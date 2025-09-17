Anykščiuose – meškų išpuoliai: siaubia avilius, įsisukti mėgino ir į konteinerį

Kol vieni džiaugiasi, atrodo, vis augančia Lietuvos meškų populiacija, kiti jau pradeda skaičiuoti šių žvėrių padarytus nuostolius. Lyg animaciniame filme, meškos vėl įsisuko į avilius.
Dar gegužę meška lyg vijurkas prasisuko ir su įkalčiais nusikaltimo vietoje kamerų buvo įamžinta Ignalinos rajone, o rugsėjį ji ar netgi jos jau siaubia ir Anykščių rajono bitininkų kiemus.
Visai neseniai kliuvo ir Anykščių rajono mero Kęstučio Tubio aviliams, tačiau rudąją jis sako matęs dar rugsėjo 1-ąją.
„Dvi yra mažesnės, jaunimas, ir viena didesnė, – portalui Lrytas sakė K.Tubis. – Dar rugsėjo 1-ąją mačiau vieną, tą didesnę.“
Visgi į avilius, spėja meras, sekmadienio, rugsėjo 14-osios, naktį įsisuko jaunesniųjų meškiukų kompanija. Jis sako išsaugotas bites pervežęs į naują vietą, už tvoros, tačiau jau antradienį ryte rasti apgadinti ir mero kaimynų aviliai.
„Paragavo saldumo, o aš savo avilius išvežiau, tai nuėjo pas kaimynus. Mano vienas avilys apgadintas, 4 ar 5 aviliai Pilėnuose kitų bičiulių ir dar 4 aviliai kitos šeimos. Iš tų 4 suniokotų 3 jau net nebesurinkome visai, vienas dar stovi.
Visas bitutes į krūvą sukrovė ir viskas, bet jos gi negali taip gyventi, jos atskiromis šeimomis gyvena. Turi savo kvapus, motinėlė leidžia feromonus, taip ir atpažįsta savo šeimą, nesigauna nesąmonių“, – aiškino meras.
O vos prieš porą naktų įsisukusios į avilius meškos mėgino patikrinti ir užrakinto konteinerio turinį. Visgi jo pralaužti žvėrims nepavyko, nors jį ir nustūmė į grikių lauką.
Tačiau meškų vizitu nesidžiaugia ne tik bitininkai, bet ir kiti anykštėnai. Meras sako jau išgirstantis nuogąstavimų, kad nei šunų miške pavedžiosi, nei pagrybausi.
„Bet jau mačiau mašiną vieną stovinčią. Arba žmogus nieko nematė, nieko negirdėjo, arba zuikis drąsuolis“, – kalbėjo K.Tubis.
Ir nors merui pavyko įamžinti tik meškų padarytus nuostolius, dvi minėtas „chuliganes“ užfiksavo medžiotojų vaizdo stebėjimo kameros. Kolegos kadrais Anykščių r. sekmadienį dalijosi medžiotojas Deividas Staponkus, o juose – dvi lepečkojės.
O nerimaujančius dėl prieš kurį laiką sostinėje klaidžiojusios ir vis dažniau link gyvenviečių užsukančios meškos ramino gamtininkai. Jų teigimu, meška įpratusi saugotis ir pati vengti kontakto.
„Nėra Lietuvoje plėšrūnų, kuriems žmogus būtų kaip maistas. Gali žmogų pulti tik keliais atvejais – jei serga pasiutlige, gina jauniklius, arba, jei žmogus apriboja galimybę pabėgti. Net ir pelė paimta į rankas ginsis ir bandys įkąsti. Visais atvejais, jei pamatėte stambesnį, potencialiai galbūt pavojingą gyvūną reiktų tiesiog pasišalinti“, – aiškino Deividas Makavičius.
Visgi grybautojams vis tiek neramu – o kas, jei meškos laiku nepastebėjote ir iš kelio pasitraukti nespėjote?
„Tuo metu, kai yra grybaujama, jaunikliai jau būna ūgtelėję, nors meška jį tokiu laikotarpiu dar prižiūri. Jeigu taip nepasisektų, kad atsidurtumėt tarpe tarp mamos ir jauniklio, o mažylis sušuktų pagalbos, mama tikrai bent jau imituotų puolimą link žmogaus.
Gali ir kažkas rimčiau nutikti. Tačiau, kad taip pakliūti, tai turbūt jau reikia specialiai stengtis – ar geresnio kadro ieškoti, ar eiti iš smalsumo pažiūrėti. Taip elgtis tikrai nereikėtų, nes galima nukentėti.
Jei jau nutiko, kad atsidūrėte akistatoje su lokiu, tai tikrai nereikėtų atsukti nugaros ir bėgti. Jei tikslas lokio yra žmogų pagauti, nuo jo nei pabėgsi, nei vandeniu nuplauksi, nei greičiau į medį įlipsi. Reiktų atbulomis, palengva trauktis ir stengtis nesusigūžti, atrodyti didesniam, galima ir rankas pakelti ar kokius pagaliukus, daiktus mėtyti į šonus, dėmesį atkreipiant.
Taip turėsite daugiau laiko atsitraukti, nes lokys eis pauostyti, pažiūrėti, kas čia. Aišku, tai yra teorija, net ir kiekvienas gyvūnas turi savo charakterį, elgesį“, – patarė D.Makavičius.
meškosmeškaAnykščių rajonas
