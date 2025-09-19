Žygis turistų mylimoje Graikijoje baigėsi tragedija: išsigelbėjus nuo lokio – siaubinga lemtis

Tragiška nelaimė įvyko sekmadienį, birželio 8 d., Frakto miške. Tik dabar paviešintame 49 sekundžių trukmės vaizdo įraše matyti, kaip lokys artėja prie dviejų vyrų. Įraše girdimas Ch.Stavrianidis šaukiantis draugui: „Kur tu esi? Eik! Eik pas mane“, o lokys artėja vis arčiau.
Girdimas vyriškas jo draugo balsas, sakantis: „Šauk“. Greitai pasigirsta ir dujų purškimo garsas, po kurio Stavrianidis kosėja ir kartojasi: „Puršk dujų“. Paskutiniai vaizdo įrašo kadrai rodo Ch.Stavrianidis kritimą į tarpeklio gelmę.
Beje, tragišką incidentą liudija ne tik vaizdo įrašas, bet ir jo draugas Dimitris, tapęs kraupios žūties liudininku.
„Mano draugas Christos ir aš išvykome į dienos išvyką į Fraktos mišką. Vienu metu, netoli viršūnės, jis nuėjo pažiūrėti vaizdo iš viršaus.
Aš nesekiau iš paskos, nes nemačiau tam reikalo, nuėjau 10 metrų į priekį ir išgirdau jį šaukiantį: „Dimitri, ateik pažiūrėti lokio“, – prisiminė vyras.
Anot jo, atsisukęs jis nustebo, kaip arti lokio buvo Christos. Vyras prisimena, kad jo draugas dar bandė purkšti specialių meškoms baidyti skirtų dujų. Tai trumpam lokį atbaidė, tačiau jis greitai skuodė link paties Dimitri.
„Pradėjęs loti šuo trumpam mešką sutrikdė, todėl man pavyko pasitraukti į priekį, išsitraukiau pipirinių dujų balionėlį, papurškiau, ir jis atsitraukė.“
Pasak Dimitri, tada lokys vėl atkreipė dėmesį į jo draugą ir jį puolė. Jis mano, kad būtent meška ir nustūmė jį į tarpeklį.
„Tai buvo didžiulis lokys, tokį mačiau pirmą kartą. Manau, tai buvo labai didelis suaugęs patinas“, – prisiminė Dimitri ir sakė nežinantis, kur vėliau nuklydo lokys.
„Buvau tarp pušų, nes maniau, kad tai siaugiausia vieta. Šaukiau, norėdamas pamatyti, ar jis atsakys ir duos kokį nors gyvybės ženklą, bet nieko“, – kalbėjo vyras.
Teismo medicinos ekspertizės ataskaita patvirtino, kad jis mirė iš karto nuo kritimo.