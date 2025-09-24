Klaipėdos zoologijos sode – dar vienas AAD vizitas: vėl konfiskuoti paukščiai

Tai jau penktasis gyvūnų paėmimas iš šio zoologijos sodo. Paukščiais laikinai rūpinasi LSMU Laukinių gyvūnų globos centras.
Gyvūnai paimami siekiant užtikrinti jų gerovę bei apsaugoti nuo netinkamo laikymo, veterinarinės priežiūros stygiaus ir neteisėto gyvūnų laikymo, neturint reikalingų dokumentų. Laukinių gyvūnų laikymas nelaisvėje turi atitikti griežtus teisės aktų reikalavimus.
Rugsėjo 22 dieną iš Klaipėdos zoologijos sodo paimti iš viso 57 paukščiai: 5 kalninės žąsys (lot. Anser indicus), 3 didžiosios antys (lot. Anas platyrhynchos), viena rudakaklė berniklė (lot. Branta ruficollis), viena baltakaklė žąsis (lot. Anser albifrons), 2 miškinės antys (lot. Aix sponsa), 6 mandarininės antys (lot. Aix galericulata), 2 smailiauodegės antys (lot. Anas acuta), viena baikalinė kryklė (lot. Anas formosa), 2 didžiųjų ančių hibridai, 6 rudųjų urvinių ančių hibridai, 18 baltaskruosčių berniklių (lot. Branta leucopsis), 10 rudųjų urvinių ančių (lot. Tadorna ferruginea).
Anksčiau, š. m. rugpjūčio 28 d., Klaipėdos zoologijos sode buvo paimti 46 laukiniai gyvūnai. Tąkart paimtos paprastosios voverės ir juodagalviai kapucinai.
Dėl nurodymo Klaipėdos zoologijos sode laikinai uždrausti lankytojų priėmimą nevykdymo AAD pareigūnai pradėjo administracinę teiseną. Klaipėdos zoologijos sodas, nepaisydamas sprendimo neįleisti lankytojų ir dėl šio sprendimo nevykdymo pradėtos administracinės teisenos, toliau priima lankytojus. Rugpjūčio 25 d. Klaipėdos zoologijos sodas departamento sprendimą dėl draudimo įleisti lankytojus apskundė.
Skundu taip pat prašė teismo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – laikinai stabdyti priimtą departamento sprendimą uždrausti lankytojų lankymąsi Klaipėdos zoologijos sode. Šis zoologijos sodo prašymas buvo atmestas, kaip nepagrįstas.
Rugsėjo 8 d. Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos apylinkės prokuratūra pagal AAD pareiškimą pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl ypatingai saugomų gyvūnų rūšių kritimo Klaipėdos zoologijos sode. Daugiau skaitykite čia.
