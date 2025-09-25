Už neteisėtai sumedžiotą briedį – 12 tūkst. eurų bauda

2025 m. sausio 25 d. medžiotojas neteisėtai – draudžiamu laiku, sumedžiojo suaugusio briedžio patiną. Vėliau sumedžioto briedžio skerdieną neteisėtai gabeno jam priklausančiu automobiliu „Mitsubishi Outlander“.
Už šį administracinį nusižengimą asmeniui skirta 800 eurų bauda ir paskaičiuota žala laukinei gyvūnijai – 8 507,46 eurus. Taip pat paskirtos administracinio poveikio priemonės: teisės medžioti atėmimas trejiems metams ir turto konfiskavimas t. y. konfiskuota graižtvinis šautuvas, šoviniai, peilis, kirvis, ginklo pažymėjimas ir konfiskuota transporto priemonės – „Mitsubishi Outlander“ vertę atitinkanti pinigų suma – 5 790 eurų.
Administracinį nusižengimą padaręs asmuo, 2025 vasario 4 d. atlygino 8 507,46 eurų padarytą žalą laukinei gyvūnijai, o gegužės 7 d. sumokėjo 800 eurų paskirtą baudą, tačiau nesutiko su Aplinkos apsaugos departamento nutarimu atimti teisę medžioti trejiems metams bei paskirtos transporto priemonės vertę atitinkančios 5 790 eurų sumos dydžio ir pateikė skundą teismui.
Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmai 2025 m. birželio 26 d. Aplinkos apsaugos departamento nutarimą pakeitė t. y. asmeniui teisės medžioti atėmimo terminą sutrumpino iki 2 metų, o konfiskuoto automobilio vertę sumažino iki 615 eurų (su PVM), likusi Aplinkos apsaugos departamento nutarimo dalis nebuvo pakeista.
Aplinkos apsaugos departamentas nesutikdamas su Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmų teismo sprendimu pateikė apeliacinį skundą, remiantis tuo, kad padaryto administracinio nusižengimo padarymo priemonės – automobilio techninės būklės ir vertės vertinimas vadovaujantis teismų praktika ne retai yra taikomas administracinio nusižengimo padarymo dieną, kuomet automobiliu „Mitsubishi Outlander“ buvo gabenama neleistinu metu sumedžioto briedžio skerdiena.
2025 m. rugsėjo 2 d. Vilniaus apygardos teismas Aplinkos apsaugos departamento apeliacinį skundą iš dalies tenkino. Teismas įvertinęs automobilio būklę administracinio nusižengimo padarymo metu, konstatavo, kad automobilio „Mitsubishi Outlander“ rinkos vertė sudaro 2 970 eurų (su PVM), kita nutarties dalis liko nepakeista, t. y. paliktas sutrumpintas teisės medžioti atėmimo laikotarpis – dveji metai. Nutartis įsigaliojo nuo jos paskelbimo dienos.
briedisMedžioklėAplinkos apsaugos departamentas (AAD)
Rodyti daugiau žymių