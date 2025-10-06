Populiariame kurorte – panika: tarp viešbučio svečių blaškėsi plėšrūnas

Didžioji katė buvo pastebėta pirmadienio rytą prie svečių kambario antrame viešbučio aukšte Bandunge, daugiausiai gyventojų turinčios Indonezijos Vakarų Javos provincijos sostinėje.
Viešbučio vadovybė įspėjo ugniagesius, šie susisiekė su vietos gamtosaugos agentūra.
„Panaudojome raminamuosius ir apie 10 val. leopardas buvo pašalintas iš viešbučio“, – sakė Vakarų Javos gamtosaugos agentūros vadovas Agusas Arianto.
Rugpjūčio pabaigoje buvo pranešta, kad iš zoologijos sodo, esančio vos už penkių kilometrų nuo viešbučio, pabėgo leopardas. Tačiau prireiks laiko, kol bus nustatyta, ar pirmadienį sugautas tas pats gyvūnas, sakė agentūros vadovas.
„Šiuo metu leopardas pamažu atgauna sąmonę. Jis pradėjo urgzti“, – sakė jis ir pridūrė, kad gyvūnas bus nuvežtas į draustinį stebėjimui.
Pastaraisiais metais Indonezijoje būta ir kitų incidentų, kai iš zoologijos sodų pabėgo gyvūnai.
2021 m. du Bengalijos tigrai ištrūko iš zoologijos sodo Singkavange, Vakarų Kalimantane, kai dėl kelias dienas pliaupusios liūties šalia jų aptvaro atsivėrė skylė.
Netoli tigrų narvo buvo rastas negyvas 47 metų zoologijos sodo prižiūrėtojas ir keli gyvūnai. Vieną tigrą teko nušauti, kitas buvo sugautas.
Indonezijos zoologijos sodai seniai kritikuojami dėl žiauraus elgesio su gyvūnais ir prastų saugos standartų.
