Vėl įvyko „vėžliakasis“: baliniai vėžliukai iškeliavo žiemoti į Kauno zoologijos sodą

Šiemet į Kauno zoologijos sodą žiemoti iškeliavo 20 balinių vėžliukų, surinktų Metelių ir Veisiejų regioninių parkų teritorijose iš specialistų įvertintų kaip nesaugių dėčių.
„Ruduo – metas, kai įvertinę vasarą išsaugotas balinių vėžlių dėtis sprendžiame, kurioms dėtims reikia pagalbos. Kai dėtys sudedamos arti kelių, dirbamų laukų, toli nuo vandens telkinių ar plėšrūnų lankomose vietose, jų išlikimo galimybės mažos.
Tokie vėžliukai iškasami ir perkeliami į Lietuvos zoologijos sodą, kur praleidžia žiemą saugioje aplinkoje. Vasaros pradžioje, jau gerokai paaugę ir turintys kietesnį šarvą, jie sugrįžta į savo gimtąsias vietas“, – pasakoja Dzūkijos–Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos ekologė Inga Čitavičienė.
Kodėl reikia pagalbos baliniams vėžliams?
Baliniai vėžliai – visoje Europoje saugoma rūšis, Lietuvoje įrašyta į Raudonąją knygą. Tai ilgaamžiai, bet lėtai bręstantys gyvūnai – patinai subręsta apie 10 metų, o patelės – tik po 15–20 metų. Jaunikliai ypač pažeidžiami pirmaisiais gyvenimo mėnesiais: išsiritę jie instinktyviai mėgina pasiekti artimiausius vandens telkinius, tačiau pakeliui juos dažnai sunaikina plėšrūnai ar net skruzdėlės.
„Nors per pastaruosius kelis metus stebime, kad dėl šiltesnio rudens išsiritę vėžliukai vis dažniau nelieka žiemoti po žeme, tačiau šiemet vėžliakasio metu visi atkasti vėžliukai buvo pasilikę žiemoti savo dėtyse kaip įprastai. Tie kurie peržiemos iš žemės išlįs pavasarį atšilus orams ir keliaus į artimiausius vandens telkinius – ši kelionė jiems itin pavojinga, tad paauginti vėžliukai turi daug didesnį šansą užaugti“, – priduria Inga Čitavičienė.
Ilgametis projektas duoda vaisių
Baliniai vėžliai Dzūkijoje globojami jau daugiau nei dešimtmetį – pirmieji vėžliukai į Lietuvos zoologijos sodą žiemoti buvo perkelti 2011 metais. Per tą laiką pavyko išauginti ir į gamtą sugrąžinti daugiau kaip 1000 jauniklių.
„Mūsų pastangos duoda rezultatų – balinių vėžlių populiacija Pietų Lietuvoje stabili. Dabar apie pusę visos populiacijos sudaro lytiškai bręstantys individai, todėl tikimės, kad artimiausiais metais turėsime vis daugiau gamtoje išsiritusių vėžliukų“, – sako Dzūkijos–Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos vadovas Paulius Čeponas.
Rūpestis buveinėmis – raktas į rūšies išlikimą
Metelių ir Veisiejų regioniniuose parkuose kasmet prižiūrimos balinių vėžlių buveinės: gilinami ir valomi seklūs ežerėliai bei kūdros, pjaunamos krūmynais apaugusios pievos, tvarkomos smėlingos kalvos, tinkamos kiaušiniams dėti.Tokie gamtotvarkos darbai atliekami vasaros pabaigoje ir rudenį, kai vėžliai yra mažiausiai aktyvūs.
baliniai vėžliaisaugomos rūšysvėžliai
Rodyti daugiau žymių