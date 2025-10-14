Ornitologas tvirtina, kad padėti paukščiams – nesunku: to jau ėmėsi būsimi medikai

Kaunietis Audrius Daunoravičius, besirūpinantis laukiniais gyvūnais ir gamta, pastebėjo, kad rudenį ir pavasarį, kai vyksta paukščių migracija, nemažai jų žūva – sparnuočiai atsitrenkia į langų stiklus.
Viešosios įstaigos „Gelbėkime čiurlius“ steigėjas sakė, kad sparnuočiams nesunku padėti, – tereikia ant langų užklijuoti specialius lipdukus.
Šią priemonę išbandę kauniečiai tikino, kad ji veiksminga. O ornitologas Gediminas Petkus papasakojo, kaip dar galima apsaugoti sparnuočius.
Užtenka specialių lipdukų
Atsitrenkę į pastatų langų stiklus paukščiai gali ne tik susižeisti, bet ir žūti.
„Ši problema jau darosi pernelyg skaudi. Kiekvienais metais Europoje taip žūva milijonai paukščių“, – kalbėjo A.Daunoravičius.
Kaunietis tikino, kad yra labai paprastų būdų, kaip padėti sparnuočiams.
Ant pastatų langų galima užklijuoti lipdukus, vaizduojančius paukščių siluetus. Tokie lipdukai parduodami prekybos centruose, kanceliarinių prekių parduotuvėse.
„Atsispausdinus tokio lipduko atvaizdą paukščio siluetą galima pačiam išsikirpti iš tamsaus popieriaus ir pritvirtinti prie lango. Ant vieno lango užtenka vieno tokio atvaizdo“, – patarė kaunietis.
Paukščiais jau pasirūpino
Lipdukus ant dalies pastato, esančio Kauno senamiestyje, Puodžių gatvėje, langų jau priklijavo Kauno kolegijos Medicinos fakulteto atstovai.
Šiame trijų aukštų pastate dirbanti Slaugos katedros vedėja Marija Žeruolienė pasakojo, kad anksčiau į pastato langus atsitrenkdavo daug paukščių.
„Lipdukus kolegos ir studentai užklijavo ant langų, kurie atsukti į pastato kiemą, nes paukščiai būtent iš tos pusės ir skrenda.
Anksčiau nemažai jų žūdavo, o dabar situacija kur kas geresnė“, – džiaugėsi M.Žeruolienė.
Yra įvairiausių priemonių
Ornitologas Gediminas Petkus atskleidė, kad rudenį skirsdami į pietus paukščiai dažniau atsitrenkia į šiaurinėje pusėje esančius, o pavasarį atvirkščiai – į pietų pusę atgręžtus langus.
„Jie atsitrenkia į gyvenamųjų namų, biurų, verslo centrų, įvairių įstaigų langus.
Pastatai nebūtinai turi būti labai aukšti – užtenka ir trijų aukštų namo“, – sakė ornitologas.
Priežastis, kodėl skrendama į langą, – paukščiai jo nesuvokia kaip kliūties, nes stiklas atspindi dangų arba medžius.
G.Petkus aiškino, kad saugant paukščius ant langų galima klijuoti ne tik specialius lipdukus su plėšriojo paukščio, pavyzdžiui, sakalo, siluetu.
„Kartais užtenka tiesiog kažkuo pažymėti langą – pavyzdžiui, snaigėmis ar kitais piešiniais, kuriuos mokyklose ir darželiuose vaikai kuria per darbų pamokas.
Prie langų galima rišti ir balionus“, – patarė ornitologas.
Taip pat jau gaminami skaidrūs holografiniai lipdukai bei plėvelės su specialiais burbuliukais, kurie žmonėms netrukdo žiūrėti pro langą, o paukščiai juos mato.
Architektų pagalbos neprašo
Architektas, Vilniaus universiteto Kauno fakulteto Architektūros katedros vedėjas Rimantas Giedraitis sakė, jog iki šiol niekas iš užsakovų neprašė ant pastatų langų įrengti kokių nors apsaugų, kad paukščiai į juos neatsitrenktų.
„Taip, ant langų ar pastatų, kurių fasadai blizgūs, juose atsispindi medžiai ir kiti gamtos vaizdai, tokių apsaugų reikėtų, bet Lietuvoje apie tai dar, matyt, mažai galvojama“, – apgailestavo architektas.
Kaunietis sakė, kad kai visai neseniai lankėsi Suomijoje ir gyveno naujos statybos name, net ir tokioje ekologijos srityje pažengusioje šalyje ant pastatų langų nepastebėjo kokių nors apsaugų nuo paukščių.
