Šylančioje Islandijoje pirmąkart atsirado uodų

Iki šio mėnesio šalis buvo viena iš tik dviejų vietų pasaulyje, kuriose nėra uodų. Kita tokia vieta yra Antarktida.
Mokslininkai jau kurį laiką prognozavo, kad uodai gali įsikurti Islandijoje, nes čia gausu tinkamų veisimuisi vietų, pavyzdžiui, pelkių ir tvenkinių, bet spėjo, kad dauguma rūšių atšiauriame klimate neišgyvens.
Planetai šylant, visame pasaulyje aptinkama vis daugiau uodų rūšių. Jungtinėje Karalystėje šiais metais buvo rasta egiptinių uodų (lot. Aedes aegypti) kiaušinėlių, o Kente buvo aptiktas azijinis tigrinis uodas (Aedes albopictus). Šios invazinės rūšys gali platinti tropines ligas, pavyzdžiui, dengę, čikunguniją ir Zika virusą.
Minėtus atradimus Islandijoje patvirtino šalies Gamtos mokslų instituto entomologas Matthiasas Alfredssonas. Jis pats identifikavo vabzdžius, kuriuos jam atsiuntė islandas Bjornas Hjaltasonas.
„Kidafelyje, Kjose, buvo rasti trys Culiseta annulata egzemplioriai, dvi patelės ir vienas patinas. Jie buvo surinkti iš vyne išmirkytų juostelių, naudojamų drugiams pritraukti“, – sakė jis.
Šios rūšies uodai yra atsparūs šalčiui ir gali išgyventi Islandijos sąlygomis, peržiemodami rūsiuose ir daržinėse.
Islandija šyla keturis kartus sparčiau nei likusi šiaurės pusrutulio dalis. Tirpsta ledynai, o šalies vandenyse ėmė plaukioti skumbrės ir kitos žuvys, kildinamos iš šiltesnių pietinių regionų.
