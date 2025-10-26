Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
GamtaFauna

Klaipėdietė ant Melnragės molo akis į akį susidūrė su plėšriu žvėrimi: paaiškėjo, ką darė ji ir aplinkiniai

2025 m. spalio 26 d. 21:05
Paulius Matulevičius
Melnragės pajūrio pakrantėje ir ant Menragės molo pastebėta netikėta viešnia – lapė. Plėšriųjų žvėrelių priskiriama miško gyventoja šįkart klaidžiojo visai prie jūros kranto, nebijodama žmonių.
Daugiau nuotraukų (1)
„Ėjau link Melnragės molo ir pamačiau lapę visai prie vandens. Ji atrodė rami, neagresyvi, žmonių nebijojo. Kai priartėjau arčiau, nubėgo ant molo“, – pasakojo įvykio liudininkė klaipėdietė Dangira Steffi, kuri visa tai nufilmavo ir sutiko pasidalinti vaizdo įrašu su „Vakarų ekspreso“ skaitytojais.
Anot jos, lapė ant Melnragės molo užsibuvo apie dešimt minučių – ją tuo metu fotografavo ir filmavo daugiau pasivaikščioti išėjusių klaipėdiečių. Vaizdą pamatyti galite čia
„Žvėrelis, regis, ieškojo maisto, o vėliau nubėgo link netoliese esančios Klaipėdos naftos bazės teritorijos“, – sakė klaipėdietė.
Tokie atvejai, kai laukiniai gyvūnai pasirodo prie jūros, ar miegamuosiuose rajonuose – pastaraisiais metais tampa vis dažnesni.
VE.lt rugsėjo mėnesį rašėme, kad klaipėdiečiai socialiniuose tinkluose ėmė dalintis vaizdais, užfiksuotais Mogiliovo rajone, kur ramiai sau po Mogiliovo pėsčiųjų takus vaikštinėjo elnias su įspūdingais ragais.
Klaipėdiečiai įvairiose internetinių puslapių grupėse ėmė įspėti vieni kitus, jog būtų atsargūs ir saugotų savo vaikus, o vairuotojai būtų itin atidūs.
„Iki nelaimės – vienas žingsnis. Pats gyvenu šiame rajone ir kai pamačiau – buvau šoke. Negalėjau patikėti, kas vyksta“, – tuomet VE.lt sakė klaipėdietis Thomas.
Specialistai primena, kad pamačius laukinį gyvūną mieste ar pajūrio pakrantėje, nederėtų jo gąsdinti ar bandyti prisivilioti – pakanka stebėti iš toliau.
Lapė yra plėšrus žvėrelis ir yra vienos dažniausių pasiutligės nešiotojų. Manoma, kad jų organizme virusas vystosi greičiau, todėl liga pasireiškia trumpesniu inkubaciniu periodu.
KlaipėdaMelnragėMelnragės paplūdimys
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.