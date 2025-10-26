Klaipėdietė ant Melnragės molo akis į akį susidūrė su plėšriu žvėrimi: paaiškėjo, ką darė ji ir aplinkiniai

„Ėjau link Melnragės molo ir pamačiau lapę visai prie vandens. Ji atrodė rami, neagresyvi, žmonių nebijojo. Kai priartėjau arčiau, nubėgo ant molo“, – pasakojo įvykio liudininkė klaipėdietė Dangira Steffi, kuri visa tai nufilmavo ir sutiko pasidalinti vaizdo įrašu su „Vakarų ekspreso“ skaitytojais.
Anot jos, lapė ant Melnragės molo užsibuvo apie dešimt minučių – ją tuo metu fotografavo ir filmavo daugiau pasivaikščioti išėjusių klaipėdiečių. Vaizdą pamatyti galite čia.
„Žvėrelis, regis, ieškojo maisto, o vėliau nubėgo link netoliese esančios Klaipėdos naftos bazės teritorijos“, – sakė klaipėdietė.
Tokie atvejai, kai laukiniai gyvūnai pasirodo prie jūros, ar miegamuosiuose rajonuose – pastaraisiais metais tampa vis dažnesni.
VE.lt rugsėjo mėnesį rašėme, kad klaipėdiečiai socialiniuose tinkluose ėmė dalintis vaizdais, užfiksuotais Mogiliovo rajone, kur ramiai sau po Mogiliovo pėsčiųjų takus vaikštinėjo elnias su įspūdingais ragais.
Klaipėdiečiai įvairiose internetinių puslapių grupėse ėmė įspėti vieni kitus, jog būtų atsargūs ir saugotų savo vaikus, o vairuotojai būtų itin atidūs.
„Iki nelaimės – vienas žingsnis. Pats gyvenu šiame rajone ir kai pamačiau – buvau šoke. Negalėjau patikėti, kas vyksta“, – tuomet VE.lt sakė klaipėdietis Thomas.
Specialistai primena, kad pamačius laukinį gyvūną mieste ar pajūrio pakrantėje, nederėtų jo gąsdinti ar bandyti prisivilioti – pakanka stebėti iš toliau.
Lapė yra plėšrus žvėrelis ir yra vienos dažniausių pasiutligės nešiotojų. Manoma, kad jų organizme virusas vystosi greičiau, todėl liga pasireiškia trumpesniu inkubaciniu periodu.
