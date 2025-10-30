Po kupranugario vargų mūšio lauke – geros žinios: ukrainiečių kariai išgelbėjo gyvūną

Šį mėnesį platformoje „TikTok“ paskelbtame vaizdo įraše buvo galima matyti dvikuprį kupranugarį, pririštą prie kareiviško pikapo, važiuojančio pro šarvuotus automobilius, iš kurių vienas buvo paskendęs dūmuose.
Šis vaizdo įrašas vėliau pasklido po tarptautines žiniasklaidos priemones, o pirmasis kupranugario vargus aprašė Izraelio žurnalas „Israel Hayom“.
Pasak šio naujienų kanalo, pasibaigus kovoms, kupranugaris buvo paliktas mūšio lauke.
Manoma, kad Rusijos pajėgos, neturėdamos pakankamai transporto priemonių, naudojo šį gyvūną gabenti ginklus ir atsargas kariams.
Gyvūnai fronte
Tai nebe pirmas kartas, kai Kremlius fronte naudoja nešulinius gyvulius.
Vasario mėnesį dienraštis „Kyiv Post“ pranešė, kad Maskva, siekdama kompensuoti ukrainiečių dronų ir minų sunaikintos įrangos nuostolius, ima naudoti asilus ir arklius.
Vėliau aukšti Maskvos pareigūnai puolė ginti šią praktiką, teigdami, kad karo sąlygomis taip daryti įprasta.
„Jei šaudmenys ir atsargos į priekines linijas pristatomi tokiais būdais kaip asilai, arkliai ir kiti gyvūnai, tai yra normalu“, – Rusijos Valstybės Dūmos gynybos komiteto nario generolo leitenanto Viktoro Sobolevo žodžius citavo „Kyiv Post“.
Nors iš Centrinės Azijos kilęs dvikupris kupranugaris rytų fronte gali atrodyti keistai, šis gyvūnas turi storą kailį, kuris leidžia jam nesušalti žemoje temperatūroje ir išgyventi atšiaurias Ukrainos žiemas.
