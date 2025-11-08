Reta sėkmė: medžiotojas Panevėžio rajone per 10 minučių sumedžiojo du vilkus

Po ilgos pertraukos
Medžiotojas A. Šiburkis du vilkus sumedžiojo vos 10 minučių skirtumu. Tai yra išties neeilinis įvykis, kadangi, kaip pats Aurimas teigia, vilką yra sumedžiojęs prieš 32 metus. Paskui, per visą tą laiką, vilko siluetas tebuvo trumpai šmėžtelėjęs prieš dvejus metus.
„Turėjau labai didelį adrenalino pliūpsnį. Kol laukiau, buvo labai šalta, bet po pirmojo šūvio pasidarė karšta. Tą vakarą emocijų buvo labai daug. Aišku, turėjau bemiegę naktį, visą laiką galvojau apie tai, kas įvyko“, – pasakojo A. Šiburkis.
Abu sumedžioti vilkai buvo maždaug dvejų metų amžiaus ir svėrė apie 20–25 kilogramus.
Išgąsdintos stirnos ir ilgas laukimas
Kaip įprasta, medžioklės metu medžiotojai bokšteliuose tykojo tikėdamiesi sulaukti šernų, elnių ar briedžių, tačiau pastarąjį kartą laukas, kuris paprastai būna pilnas stirnų, tuo metu buvo tuščias – tai jau kėlė įtarimą. „Kadangi žvėrys jaučia vilkus, paprasčiausiai nesirodė“, – atkreipė dėmesį medžiotojas.
Vėliau laukuose buvo pastebėtos kelios išsigandusios ir nerimaujančios stirnos. „Po kiek laiko maždaug už 200 metrų pasirodė kažkoks gyvis. Iš pradžių nebuvo aišku, kas tai, bet per optiką nustatęs, kad tai tikrai vilkas, paleidau šūvį. Po 10 minučių iš kitos pusės atbėgo antras vilkas, kuris taip pat buvo sėkmingai sumedžiotas“, – pasakojo Aurimas.
Gudriausias miško gyventojas
A. Šiburkis pabrėžė vilko, kaip medžiojamo gyvūno, unikalumą.
„Vilkas yra užsislėpęs, paslaptingas ir labai gudrus gyvūnas – galbūt net pats gudriausias miško gyventojas. Jų gaujos strategiškai medžioja, vienas kitam padeda, o kiti žvėrys to nedaro. Kaip pavyzdžiui, lūšis viena medžioja, lapė irgi, o vilkai dirba kaip komanda – taip gamtos padaryta ir tas labai žavi“, – aiškino medžiotojas.
Išskirtiniai trofėjai
Pagal tvarką, sumedžiojus vilką, medžiotojas turi užpildyti medžioklės lapą ir pranešti gamtos apsaugai registracijai, o pats trofėjus paliekamas medžiotojui.
A. Šiburkio sėkmė sumedžiojus du vilkus per vieną medžioklę įgaus apčiuopiamą pavidalą. Kadangi vilkas yra vienas trofėjiškiausių gyvūnų, abiem laimikiams bus skirtas išskirtinis apdorojimas, įamžinantis šio reto įvykio atminimą.
Vilko kaukolė yra laikoma svarbiausiu trofėjumi, įrodančiu sėkmingą medžioklę. Ji bus išvalyta ir paruošta eksponavimui. Papildomas trofėjus – galvos iškamša bus tvirtinama ant specialios lentutės. Tokia iškamša, skirta pakabinimui, leis detaliau pamatyti plėšrūno bruožus.
Kitas vilkas virs visu kūnu, transformuotu į kailį-kilimą su pilna galva. Tai ypač įspūdingas ir dekoratyvus trofėjaus tipas, puikiai reprezentuojantis didelį laimikį.
vilkasPanevėžio rajonasMedžioklė
