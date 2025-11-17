Klaipėdos zoologijos sodui – dar daugiau nemalonumų: pažeidimų netvarkė, pradėta teisena

AAD skelbia, kad, nepaisant to, jog zoologijos sodas buvo iš anksto informuotas apie suplanuotą papūginių paukščių paėmimą, spalio 30 d. darbuotojai aplinkosaugininkų į teritoriją neįleido.
Spalio 27 d. aplinkosaugininkai tikrino, ar Klaipėdos zoologijos sodas įgyvendino visus privalomųjų nurodymų reikalavimus, tarp kurių – nurodytiems gyvūnams užtikrinti tinkamas laikymo sąlygas, atitinkančias rūšių poreikius.
Pareigūnai nustatė, kad privalomieji nurodymai neįvykdyti, bus surašytas administracinio nusižengimo protokolas.
Per neplaninį patikrinimą zoologijos sodas buvo informuotas apie suplanuotą gyvūnų paėmimą, tačiau paėmimo dieną, spalio 30 d., darbuotojai neįsileido aplinkosaugininkų. Nepavyko paimti papūginių paukščių.
Šie gyvūnai turi būti paimti dėl neteisėto gyvūnų laikymo, neturint teisėtą įsigijimą ir kilmę patvirtinančių dokumentų.
Laukinių gyvūnų laikymas nelaisvėje turi atitikti griežtus teisės aktų reikalavimus. Daugiau informacijos apie laukinių gyvūnų laikymą – Aplinkos apsaugos departamento parengtoje atmintinėje „Laukinių gyvūnų nelaisvėje laikymo tvarka“.
Ankstesni sprendimai dėl Klaipėdos zoologijos sodo
Anksčiau dėl netinkamų laikymo sąlygų ir gyvūnų laikymo, neturint jų teisėtą įsigijimą ir kilmę patvirtinančių dokumentų, š. m. rugsėjo 22 d. Klaipėdos zoologijos sode paimti 57 paukščiai, rugpjūčio 27 d. paimti 46 laukiniai gyvūnai, rugpjūčio 7 d. buvo paimta 100 laukinių gyvūnų, liepos 25 d. – 30 laukinių gyvūnų.
Rugsėjo 8 d. Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos apylinkės prokuratūra pagal AAD pareiškimą pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl ypatingai saugomų gyvūnų rūšių kritimo Klaipėdos zoologijos sode. Daugiau skaitykite čia.
