Aplinkosaugininkų rankose – gerai pažįstami veikėjai: sekti teko 20 km, bet vis tiek pagavo

Pareigūnai per akciją „Saugom lašišą“ aktyviai kontroliavo mėgėjų žvejybą prie lašišų ir šlakių migracijos kelių bei nerštaviečių upėse ir vykdė prevencines priemones.
Panevėžio gyvosios gamtos apsaugos skyriaus pareigūnai, bendraudami su žvejais ir vietos bendruomene, surinko svarbios informacijos apie, įtariama, neteisėtai Neries upėje vykdomą lašišų ir šlakių žvejybą.
Informacija leido įtarti, kad ši veikla gali būti siejama su pareigūnams gerai žinomais Švenčionių rajono gyventojais, kurie anksčiau buvo ne kartą sulaikyti už neteisėtą žvejybą.
Šie pažeidėjai yra patyrę, itin atsargiai veikiantys ir savo neteisėtai veiklai naudoja modernią stebėjimo techniką.
Išanalizavę turimą informaciją, lapkričio 12 d. naktį pareigūnai stebėjo Neries upės atkarpą ir tamsoje termovizoriumi užfiksavo tamsoje upe gumine valtimi plaukiantį asmenį, kuris upe pasroviui plaukė net 20 kilometrų, tikrindamas pastatytus tinklus, kuriais sugavo 5 lašišas.
Pažeidėjas už tokio pobūdžio veiką yra traukiamas administracinėn atsakomybėn nebe pirmą kartą. Pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus jam gresia bauda nuo 1 400 iki 2 500 eurų. Be to, jam teks atlyginti žuvų ištekliams padarytą žalą, kuri siekia 4 850 eurų. Iš jo paimta guminė valtis, šeši tinklai ir neteisėtai sugautos žuvys.
Pastaruoju metu vyko diskusijos dėl nepakankamai griežtų Administracinių nusižengimų kodekso nuostatų esant panašiems į šį nusižengimams. Seimas pritarė siūlymui griežtinti atsakomybę už šiurkščius mėgėjiškos žvejybos pažeidimus.
Lašišų, šlakių ir vėžių žvejybos reikalavimai
Nuo rugsėjo 1 d. iki lapkričio 20 d. vyksta akcija „Saugom lašišą“, siekiant užtikrinti lašišų ir šlakių apsaugą jų migracijos ir neršto vietose.
Spalio 16 d.–gruodžio 31 d. draudžiama žvejoti lašišas ir šlakius dėl žuvų neršto.
Išsamią informaciją apie žvejybą rasite Aplinkos apsaugos departamento parengtose žvejybos atmintinėse. Ten rasite ir žvejybos kalendorių, kuriame galite pasitikrinti, kokiu laikotarpiu, kokio dydžio žuvis ir kiek jų galima gaudyti.