Kadrai, nepaliksiantys abejingų – iš tūkstančių išrinktos geriausios šmaikščios laukinės gamtos nuotraukos

Visgi tarp finalistų patenka tik geriausieji kadrai, kurių šiemet yra 40. Tarp jų – šokančios gorilos, liūtų „schoras“, „rūkanti“ antis ir nuostabus komandiškas varlių darbas.
„Nikon Comedy Wildlife“ finalininkai jau paskelbti ir mes džiaugiamės galėdami pasidalinti su jumis nuostabiais vaizdais, kuriuose atsiskleidžia unikalūs fotografų iš viso pasaulio talentai.
Šie vaizdai derina humorą ir nuostabą, šlovindami gamtos charakterį ir pabrėždami gamtos išsaugojimo svarbą. „Nikon“ didžiuojasi galėdama remti konkursą, kuris ne tik teikia džiaugsmo, bet ir primena mums kodėl verta saugoti mūsų laukinę gamtą“, – sakė Stefan Maier, „Nikon Europe“ vyresnysis rinkodaros direktorius.
Konkurso laimėtojui atiteks ne tik „Nikon“ prizai, bet ir savaitės trukmės safaris Masai Mara rezervate Kenijoje.
„Praėję metai buvo nuostabūs ir mes labai džiaugiamės, kad 2025 m. vėl galėsime bendradarbiauti su „Nikon“ komanda.
Jų nuolatinė parama suteikė konkurso organizavimui naują impulsą, padėjo pasiekti daugiau žmonių ir daugiau šalių nei bet kada anksčiau, padėjo mums didinti sąmoningumą apie gyvūnų ir jų buveinių apsaugą ir, svarbiausia, pabrėžti laukinės gamtos svarbą mūsų planetoje ir mūsų gyvenime.
Šios įkvepiančios ir juokingos nuotraukos bei vaizdo įrašai padeda tai pasiekti. Mums didelė garbė būti šios įdomios kelionės dalimi, kuri mus visus priverčia juoktis, ir mes nekantriai laukiame gruodžio mėnesio, kad galėtume paskelbti nugalėtojus“, kalbėjo vienas iš konkurso įkūrėjų Tomas Sullamas.
40 geriausių finalistų nuotraukų galite pamatyti fotogalerijoje.
fotografailaukinė gamtaKonkursas
