Garsusis „meteorologas“ švilpikas Philas prognozuoja dar šešias savaites žiemos

Kaip ir kasmet, ankstų vasario 2 d. rytą tūkstančiai smalsuolių susirinko Panksutonio vietovės Pensilvanijos valstijoje, kad nepraleistų graužiko skelbiamos prognozės. Ilgas tradicijas turinčio „Švilpiko klubo“ nariai ištraukė Philą iš jo urvo , ir, jį „apklausę“, pateikė rezultatus.
Philas savo prognozę skelbia jau daugiau kaip 130 metų. Jo amžius yra tabu tema Panksutonyje. Iš tikrųjų švilpikai gyvena tik maždaug iki dešimties metų.
Tačiau Philas esą kasmet gauna gerti ypatingo eleksyro, kuris prailgina jo gyvenimą, mirktelėdami vis pabrėžia „Švilpiko klubo“ nariai.
Klubo teigimu, bet kokie neatitikimai tarp faktinių orų ir Philo prognozės yra vertimo klaida – jo spėjimai esą visad būna teisingi. Vis dėto nepasitvirtino nė pusė švilpiko spėjimų – metant monetą, prognozė būtų net tikslesnė.
Šios tradicijos ištakos siejamos su vokiečių imigrantais, kurie iš švilpiko elgesio spręsdavo, kada galima bus pradėti sėją. Visame pasaulyje tradicija išgarsėjo, kai 1993-iaisiais buvo sukurta komedija „Švilpiko diena“.