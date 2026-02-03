GamtaFauna

Vaizdo įrašas išplito it virusas: lietuvis įamžino neeilinę stirnų gelbėjimo operaciją

2026 m. vasario 3 d. 19:00
Darius Čiužauskas
Šiandien socialiniuose tinkluose pasirodęs Vakarų Lietuvos gyventojo įkeltas įrašas sulaukė nemenko susidomėjimo.
Vaizdo įraše užfiksuota, kaip trys vyrai gelbėja stirnas.
Gyvūnai nepavydėtinoje situacijoje atsidūrė užlipę ant vandens telkinį sukausčiusio ledo.
Trys stirnos neįlūžo, tačiau ledas buvo toks slidus, kad jos sausumos pasiekti negalėjo – tiesiog slidinėjo vietoje.
Vyrai ant ledo prigulusius gyvūnus iki žemės nustūmė rankomis.
„Vakarų ekspresas“ susisiekė su įrašą paviešinusiu Kretingos rajono gyventoju.
Jis neslėpė, kad filmuota ne Lietuvoje, o Norvegijoje. Ir minėti trys vyrai yra ne lietuviai, o norvegai.
„Įrašą pamačiau pažįstamo socialinėje paskyroje. Tokia gelbėjimo operacija, o peržiūrų tiek mažai.
Pamaniau, kad turi daugiau žmonių pamatyti ir įrašu pasidalinau. Stirnas gelbėjo vietiniai norvegai, lietuvio draugai“, – sakė vyras.
