Įsigaliojus draudimui – specialūs AAD reidai: primena, ką reikia žinoti

Minėtu laikotarpiu draudžiama gaudyti lydekas visuose valstybiniuose ir išnuomotuose šalies vandens telkiniuose.
Priklausomai nuo oro sąlygų, t. y. nutirpus pakrančių ledui ir vandens temperatūrai sušilus iki 4–6 laipsnių, dažniausiai kovo–balandžio mėnesiais, lydekos pradeda neršti, tačiau draudimas jas gaudyti prasideda prieš nerštą – nuo vasario 1 d.
Aplinkosaugininkai siekia saugoti lydekų išteklius ne tik neršto metu, bet ir prieš jį, kad šios žuvys saugiai pasiruoštų nerštui.
Kodėl reikia saugoti lydekas?
Lydekos padeda išlaikyti sveiką žuvų ekosistemos pusiausvyrą vandens telkiniuose ir užtikrinti švarią vandens būklę.
Šios žuvys minta kitomis menkavertėmis žuvimis, vėžiais, varlėmis, vabzdžių lervomis, ir taip sudaro palankias sąlygas daugintis bei vystytis vertingesnėms rūšims.
Sumažėjus lydekų ištekliams, blogėja vandens telkinių būklė, didėja dumblių kiekis, gali prasidėti vandens žydėjimas.
Vykdomi prevenciniai reidai ir žvejų patikrinimai
„Aktyviai organizuojame reidus, stebime vandens telkinius. Kaip ir kasmet bus reguliariai tikrinami žvejai mėgėjai ir verslininkai, vykdoma specialiosios žvejybos kontrolė“, – sako Gyvosios gamtos apsaugos departamento direktorė Mantė Ramanauskienė.
M. Ramanauskienė priduria, kad pareigūnai stabdys ir tikrins, ypač tamsiuoju paros metu, asmenų, įtariamų žvejybą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimais, transporto priemones.
Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai „Saugom lydeką“ metu tikrins ir turgaviečių prekybininkus, stebės internetinius skelbimus, rinks informaciją apie draudžiamų žvejybos įrankių laikymą ir platinimą.
2025 m. „Saugom lydeką“ rezultatai
2025 m. buvo surengti 283 „Saugom lydeką“ reidai. Aplinkosaugininkai nustatė 317 pažeidimų, 51 iš jų buvo šiurkštūs. Iš pažeidėjų pareigūnai paėmė 216 žvejybos įrankių: 156 – ne mėgėjų žvejybos, 59 – mėgėjų žvejybos, taip pat vieną naudotą įrankį. Be to, konfiskuotos keturios plaukiojimo priemonės, kurios buvo naudojamos darant pažeidimus. Bendra aplinkai padaryta žala pernai siekė 20 002 eurus.
Už draudžiamu metu sugautą lydeką gresia administracinės baudos nuo 600 iki 1 500 eurų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu. Taip pat teks atlyginti 240 eurų žalą žuvų ištekliams už kiekvieną neteisėtai sugautą lydeką.
Jei pažeidimas įvykdytas gamtinio rezervato ar ichtiologinio draustinio vandens telkinyje, žala skaičiuojama taikant trigubą įkainį.
