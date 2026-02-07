Pribloškiantis rezultatas: čia baltieji lokiai storėja

Tarp daugybės problemų tai sukėlė ir rimtus iššūkius baltiesiems lokiams, kurie yra įpratę ant ledo medžioti ruonius. Dėl šios priežasties Kanados baltųjų lokių populiacija smarkiai sumažėjo.
Tačiau dabar tyrėjai užfiksavo neįtikėtiną situaciją. Pasirodo, kad Svalbardo baltųjų lokių situacija – gerokai skiriasi nuo kitų.
Svalbardo baltieji lokiai ne tik išlaikė savo svorį, bet kai kurie jų netgi priaugo riebalų.
Tokią žinią paskelbė Norvegijos poliarinio instituto Trumsėje tyrėjai.
Jie išnagrinėjo 770 baltųjų lokių duomenis iš 1992 – 2019 metų laikotarpio.
„Rezultatas visiškai skiriasi nuo to, ko manėme ir tikėjomės“, – žurnalui „Forskning“ sakė vienas iš naujojo tyrimo autorių Jonas Aarsas.
Šis tyrimas buvo paskelbtas prestižiniame moksliniame žurnale „Scientific Reports“.
Kaip skelbiama, 770 gyvūnų matavimai atskleidė, kiek kūno riebalų jie turėjo. Pagal kūno riebalus stebima mitybos būklė ir bendras sveikatos rodiklis.
„Riebalų sluoksniai yra puikus rezervas liesesniems laikams. Jie leidžia baltiesiems lokiams išgyventi kelis mėnesius be maisto“, – aiškino tyrėjai.
Jie palygino lokių riebalų kiekio pokyčius.
Rezultatas: baltieji lokiai išlieka stiprūs ir sukaupė dideles riebalų atsargas. Be to, jų skaičius nesumažėjo – populiacija Svalbarde išliko stabili, nors čia prarasta daug ledo.
Naujausias tyrimas iškart iškėlė ir klausimą, kodėl būtent Svalbardo baltiesiems lokiams taip sekasi, nors ledas tirpsta ir toliau?
Tyrėjai daro prielaidą, kad lokiai dabar maisto randa ir sausumoje.
Svalbarde jie dabar medžioja šiaurės elnius ir žąsis. Jie taip pat randa daug paukščių kiaušinių.
Kai kuriose vietose baltieji lokiai netgi lipa į uolas rinkti kiaušinių.
Be to, regione yra daugiau vėplių nei anksčiau. Kai šie žūsta, jų dideli kūnai suteikia pakankamai maisto.
Tai natūraliai naudinga ruoniams, kurie yra ypač mėgstamas baltųjų lokių grobis. Dėl pakitusios lokių mitybos ruoniai gali laisviau plaukioti jūroje.
