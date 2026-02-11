GamtaFauna

Policijos automobilyje – netikėtas svečias: suteikė pagalbą ant kelio gulėjusiam gyvūnui

2026 m. vasario 11 d. 12:13
Antradienį Rokiškio rajone įvykusi istorija priminė, kad policijos šūkis „Ginti. Saugoti. Padėti.“ galioja ne tik žmonėms, bet ir patiems mažiausiems miško gyventojams.
Operatyvios reakcijos dėka kelyje gulėjęs stirniukas šiuo metu saugus.
Viskas prasidėjo nuo pilietiškos ir pastabios vairuotojos skambučio.
Moteris pastebėjo ant kelyje gulintį bejėgį gyvūną ir apie tai nedelsdama informavo tarnybas.
Gavę pranešimą, Rokiškio rajono pareigūnai į vietą išskubėjo nedelsdami. Suradę nusilpusį stirniuką, jie saugiai jį patraukė nuo kelio. Kadangi gyvūnui reikėjo priežiūros, pareigūnai juo pasirūpino ir suteikė saugius laikinus „namus“.
Šiuo metu mažasis miško gyventojas yra saugus ir prižiūrimas. Pareigūnai susisiekė su gyvūnų globos specialistais ir laukia jų atvykimo. Tikimasi, kad profesionalų rankose stirniukas greitai sustiprės ir galės grįžti į gamtą.
Policijos atstovai taip pat viešai padėkojo vairuotojai, kurios neabejingumas padėjo išvengti galimos tragedijos kelyje ir išgelbėjo gyvūno gyvybę.
PolicijastirnaPanevėžio policija
