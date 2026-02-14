Muitinės pareigūnus aplankė smalsus praeivis: už pažinties slypi šmaikšti istorija

Pasirodo, į Panemunėje esantį postą užsuko muitininkų gerai pažįstamas svečias. Tai stirninas, kuriam pareigūnai suteikė Jaukučio vardą.
„Jis čia pasirodo dažnai – patikrina pareigūnus, apžiūri teritoriją, o po tarnybinio „reido“ dar mėgsta užsukti į miestelyje esančią kavinę paskanauti daržovių“, – pasakojo pareigūnai.
Tiesa, anksčiau stirninas buvo pavadintas kiek kitokiu vardu – Jaukute.
„Tačiau pasirodžius ragiukams paaiškėjo – bičiulis vis dėlto Jaukutis.
Kaip ir priklauso stirninui, ragus jis kasmet atnaujina, tad dabar puošiasi jau nauja sezono kolekcija“, – apie svečią rašė Lietuvos muitinė.