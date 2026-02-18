Užfiksavo, kas Vilniaus kapinėse nuskabo gėlių žiedus: kaltininkai – netikėti

Vilniuje veikiančio Laidojimų paslaugų centro darbuotojai užfiksavo, kaip ant kapaviečių sukrautus žiedus ragauja stirnos.
„Po laidotuvių artimieji sugrįžę aplankyti kapavietės randa vainikus, krepšelius ar puokštes be žiedų. Natūraliai kyla klausimas — kas nutiko?
Norime jus nuraminti: gėlių kiti žmonės nepasisavina! Mums pavyko užfiksuoti, kad šaltuoju metų laiku į kapines ateina alkani miško gyventojai — stirnos! Joms tai vienas iš nedaugelio maisto šaltinių, todėl jos nugraužia žiedus ir žalias šakeles.
Galbūt šiame natūraliame gamtos reiškinyje yra tylus priminimas, kad gyvybė tęsiasi, kad gamtos ciklas nesustoja su mūsų netektimi ir skausmu. Nors tą akimirką, rodos, mums visas pasaulis sustingsta“, – prie įrašo dėstė įstaiga.
Jau kiek anksčiau Valstybinių miškų urėdija skelbė, kad po kelerių metų šiltų žiemų sugrįžęs speigas ir stora sniego danga kelia sunkumų laukiniams gyvūnams, o kai kur netgi susidarė vadinamojo baltojo bado sąlygos.
Daugelyje vietovių sniego sluoksnis yra gerokai didesnis nei įprasta pastaraisiais metais, o kai kur jis siekia keliolika ar net kelias dešimtis centimetrų. Kai kuriose šalies vietovėse dėl temperatūros svyravimų susidarė kieta sniego pluta, kuri dar labiau apsunkina laukinių gyvūnų galimybes pasiekti po sniegu esančius natūralius maisto šaltinius.
Valstybinių miškų urėdijos (VMU) miškininkai, nuolat dirbdami miškuose ir stebėdami gyvūnų būklę, vertina situaciją kiekvienoje girininkijoje ir imasi reikalingų priemonių ten, kur maisto stygius kelia realią grėsmę.
„Žiemos metu gerai matome, kuriose vietovėse telkiasi elniniai žvėrys ir kur jiems sunkiausia rasti maisto. Tokiose vietose, įvertinę situaciją, nukertame po keletą drebulių ir paliekame jas miške. Drebulės žievė, šakelės ir ūgliai yra vienas svarbiausių maisto šaltinių stirnoms, danieliams ir tauriesiems elniams sunkiausiu žiemos laikotarpiu.
Tokia pagalba leidžia gyvūnams taupyti energiją, kurios žiemą jiems labai reikia, o lengvai pasiekiamos šakos praverčia ir kiškiams“, – sakė VMU urėdijos Gamtos apsaugos, gamtotvarkos, rekreacijos ir medžioklės skyriaus vadovas Sigitas Kvedaras.
Visgi savavališkai gelbėti gyvūnų miškininkai sako neskubėti. Tokia veikla, be žinių ir leidimų, gali padaryti daugiau žalos nei naudos. Netinkamas maistas gali sukelti virškinimo sutrikimų, ligas ar pakeisti natūralią gyvūnų elgseną.
Dėl šių priežasčių laukinių gyvūnų šėrimas yra leidžiamas tik atsakingoms institucijoms – miškininkams ir medžiotojams, veiklą vykdantiems pagal nustatytas taisykles.