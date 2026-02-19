Nustebino pačius tyrėjus: Antarkties vandenyse aptiko gyvūną, kurio ten neturėjo būti

Retas susitikimas su pietiniu miegančiuoju rykliu (anlg. southern sleeper shark) giliuose, šaltuose Antarkties pietų vandenyno vandenyse privertė mokslininkus iš naujo galvoti, kokia dar fauna galėtų gyventi tokiomis atšiauriomis, ekstremaliomis sąlygomis.
Ryklys Antarkties vandenyse įamžintas dar 2025 m. sausį. Jį užfiksavo speciali jūros kamera, įrengta maždaug 490 metrų gylyje, netoli Pietų Šetlando salų.
„Tai buvo labai netikėta, nes nemanėme, kad Antarkties vandenyse yra ryklių, juo labiau tokių didžiulių ir žinomų kaip pietinis miegantis ryklys“, – sakė Alanas Jamiesonas, Minderoo–Vakarų Australijos universiteto (UWA) giliavandenių tyrimų centro, kuris įrengė kamerą, direktorius.
A.Jamiesonas pridūrė, kad ryklys buvo iš karto atpažintas, „nes joks kitas ryklys neatrodo kaip šie“.
Per netikėtą ryklio pasirodymą, pasislėpusį tarp maždaug 400 valandų filmuotos medžiagos, galima išgirsti jūrų geomokslų specialistę ir centro narę Heather Stewart klausiant: „Kas tai yra, kas slenka fone?“
Mokslininkai dabar mano, kad tai yra labiausiai į pietus nutolęs pietinio miegočiojo ryklio stebėjimas.
Šie plėšrūnai gali gyventi nuo 250 iki 300 metų, teigia centras. „Associated Press“ pranešė, kad šio individo ilgis siekė nuo trijų iki keturių metrų.
Manoma, kad įraše užfiksuota patelė, grakščiai plaukiojusi maždaug 2 laipsnių Celsijaus temperatūros vandens sluoksnyje. Šis palyginti mažiau šaltas koridorius galėtų leisti tokiems rykliams plaukti toliau į pietus ir į šaltesnius klimatus, nei manė mokslininkai.
Pietinių miegančiųjų ryklių buveinės yra labai giliai, o tai apsunkina jų tyrimus, todėl šios rūšies gyvūnai buvo pastebėti tik keletą kartų.
„Šiuos gyvūnus pamatyti yra gana retas dalykas, nes jie gyvena dideliame gylyje. Šie gyvūnai yra tarsi evoliucionavę taip, kad taptų gana ilgaamžiai, ir, kaip daugelis giliai gyvenančių gyvūnų, turi labai lėtą medžiagų apykaitą, todėl gali ilgą laiką išbūti nevalgę“, – tame pačiame vaizdo įraše sakė Minderoo-UWA giliavandenių tyrimų centro mokslo asistentas Dylan White-Kiely.
Šio ryklio radimas taip toli pietuose rodo, kad ji gali būti ne vienintelė vienišų Antarkties vandenų gyventoja.
„Tai keičia mūsų žinias apie ryklių paplitimą ir jų gebėjimą toleruoti ekstremalias aplinkos sąlygas“, – teigė tyrėjai savo pareiškime.