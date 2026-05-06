Vilniaus pakraštyje – vėl rudasis lokys: specialistai primena, kaip elgtis

Feisbuke vaizdo įrašu, kuriame matyti bėgantis lokys, pasidalijo medžiotojas Deividas Staponkus.
„Kur buvęs kur nebuvęs – Tarandėje vėl lankosi rudasis lokys. Gautame vaizdo įraše aiškiai matosi rudasis lokys.
Kaip teigiama, gyvūnas užfiksuotas Tarandės gatvėse, Vilniaus rajone.
Neviliokite, nesiartinkite – ir jei matote rudąjį lokį, nedelsdami skambinkite 112!
Informacija gauta iš neoficialių šaltinių“, – rašė vyras ir pridėjo vaizdo įrašą, įrodantį, kad tamsiu paros metu bėgo lokys.
Kad Vilniaus apylinkėse klajojo rudasis lokys, patvirtino ir Aplinkos apsaugos departamentas (AAD). Jų išplatintame pranešime nurodoma, kad gegužės 5-osios vakarą Vilniaus šiauriniame pakraštyje pastebėtas rudasis lokys. Aplinkosaugininkai stebi situaciją ir teikia rekomendacijas, kaip reaguoti pamačius laukinį gyvūną jam neįprastoje teritorijoje ar miške. Gyventojai kviečiami pranešti telefonu 112.
Rudasis lokys – retas, tačiau pavojingas svečias
– Pastebėjus rudąjį lokį, svarbiausia išlaikyti saugų atstumą.
– Jokiu būdu negalima artėti, filmuoti, fotografuoti gyvūno, jo persekioti ar mėginti jį nubaidyti.
– Jeigu lokys atsistoja ant užpakalinių kojų, tai dar nereiškia, kad jis ruošiasi pulti – taip gyvūnas bando geriau apžvelgti aplinką.
– Jei gyvūnas ima artėti, patariama išlikti ramiems, nepanikuoti, atsistoti tiesiai, pakelti rankas, o esant grupei – susiburti kartu, atrodant didesniems.
– Negalima šūkauti, mojuoti ar bėgti – tai gali sukelti lokiui stresą ar paskatinti puolimą.
– Apie pastebėtą rudąjį lokį būtina nedelsiant pranešti skubiosios pagalbos tarnybų numeriu 112.