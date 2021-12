Rusijoje smarki audra išvertė gamtos paminklu paskelbtą Turgenevo ąžuolą

Stichijos auka tapo ąžuolas, augęs Orlovo srityje esančioje Spaskojės-Lutovinovo memorialinėje sodyboje, kadaise priklausiusi rašytojo motinai. Anksčiau šiais metais Turgenevo ąžuolas buvo paskelbtas svarbiausiu Rusijos medžiu, be to, jis buvo pasiūlytas konkursui, per kurį bus renkamas 2022 metų Europos medis.

„Lapkričio 30 dieną... stichijos siautėjimas padarė nepataisomos žalos sodybos parkui. Vien muziejaus draustinio parterio dalyje dėl uraganinio vėjo gūsių, kurių greitis siekė 30 metrų per sekundę, žuvo keletas senų eglių, uosių ir beržų, nemaži nuostoliai senojoje liepų alėjoje“, – sakoma komplekso administracijos pranešime.

„Tačiau tikra tragedija tapo Turgenevo ąžuolo griūtis“, – pridūrė administracija.

Muziejaus atstovai pažymėjo, kad 30 metrų aukščio medis buvo išverstas su šaknimis.

Turgenevo ąžuolas, kurio amžius – 198 metai, 2014-aisiais buvo įtrauktas į Rusijos ilgaamžių medžių registrą. Manoma, kad šis medis, minimas I.Turgenevo ir jo draugų laiškuose bei užrašuose, buvo asmeniškai pasodintas būsimojo rašytojo per vieną iš jo viešnagių giminės sodyboje.