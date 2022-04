Pražydusiomis sakuromis jau džiaugiasi ir panevėžiečiai

„Džiaugiamės, kad po rekonstrukcijos viena didžiausių viešųjų erdvių mieste –Kultūros ir poilsio parkas – tapo labiausiai lankoma tiek panevėžiečių, tiek miesto svečių vieta. Projektuojant Kultūros ir poilsio parką buvo pasitelkta Metų laikų idėja, į kurį patenkama 4 kryptimis – Pavasario, Vasaros, Rudens ir Žiemos.

Atsižvelgiant į metų laikų atspalvius sukurtas želdinių asortimentas, todėl apsilankius parke bet kuriuo metų laiku galima pasigrožėti vis kitokiais, būtent tam laikotarpiui būdingais augalais“, – sako Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Žibutė Gaivenienė.

39 ha parko teritoriją sudaro virš 3 tūkst. kv. m daugiamečių gėlynų, apie 350 kv. m – dekoratyvinių augalų. Iš viso pasodinti 358 nauji medžiai, 123 krūmai ir beveik 26 tūkstančiai daugiamečių gėlių sodinukai. Gėlių rūšys parinktos atsižvelgiant į parko gamtinę aplinką, siekiant išsaugoti natūralumą, gėlyno ilgaamžiškumą.

Pavasario take (įėjimas iš Parko g.) pasodinti smulkiažiedžiai lendrūnai, dėmėtieji kemerai, kininiai miskantai, imperatoriškosios margutės, auksažiedžiai krokai, sakuros, forzitijos. Vasaros take (įėjimas iš Parko g. šalia autobusų stotelės) – tikrosios levandos, purpurinės ežiuolės. Rudens take (įėjimas iš Savitiškio g.) – trigysliai anafaliai, šiurkščialapiai astrai, kinininiai miskantai, rudeninės saulainės, šilokai, mėlitos, juodosios ir paprastosios pušys, klevai. Žiemos zoną (įėjimas iš Nemuno g.) pažymi pasodinti Himalajiniai beržai ir sedulos.

Atnaujinant parką siekta, kad jis būtų patrauklus ištisus metus, todėl padalintas į dvi zonas – aktyvaus ir ramaus poilsio. Čia suderintas sportas, kultūra, žaidimai gamtiniai elementai, tad sau tinkamą vietą saviraiškai randa įvairaus amžiaus gyventojai.