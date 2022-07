Pietų Prancūzijoje ugniagesiai suvaldė didelį gamtinį gaisrą

Su gaisru pietiniame Garo departamente kovojo iki 950 ugniagesių, padedant priešgaisriniams orlaiviams. Šiuo metu „kritinė fazė“ jau baigėsi, sakė ugniagesių tarnybos atstovas pulkininkas leitenantas Ericas Agrinier.

„Šiuo metu gaisras suvaldytas. Tai reiškia, kad nemanome, jog jis gali labiau išplisti“, – pridūrė jis.

Pasak E. Agrinier, apie 520 ugniagesių lieka dirbti paveiktoje teritorijoje už 90 km į šiaurę nuo Monpeljė ir Viduržemio jūros pakrantės.

Atstovas sakė, kad kad brigados toliau malšina liepsnas gaisro apimtos teritorijos pakraščiuose ir stebi padėtį. Besilaikanti 30 Celsijaus laipsnių kaitra, stiprūs vėjai ir maža oro drėgmė laikomi rizikos faktoriais.

Gaisras, kurį gelbėtojai praminė „megagaisru“, ketvirtadienį vakare prasidėjo netoli Bordezako miestelio ir privertė evakuotis žmonių iš Besežo ir kitų gyvenviečių.

Vietos prefekto biuras nurodė, kad apie 100 žmonių buvo apgyvendinti vietos vasarnamiuose ir restoranuose.

Kaip ir didelė šalies dalis, pietryčių Prancūzija šiemet kenčia nuo sausros, didinančios gaisrų riziką.

Per praeitą mėnesį per šiam metų laikui nebūdingą karščio bangą apie 600 hektarų išdegė per gaisrą, prasidėjusį per artilerijos šaudymo pratybas viename kariniame poligone netoli Viduržemio jūros uostamiesčio Marselio.

Prancūzijos civilinės saugos tarnybos rekomendavo gyventojus iki sekmadienio būti itin atsargius visoje „Viduržemio jūros zonoje“ dėl labai didelio gaisringumo.