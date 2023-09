Kėdainietės sode – grybai milžinai: jų skersmuo gali pasiekti net metrą

Aptiko sode

Moteris grybus pastebėjo žolynuose savo daržo ribose prieš keletą dienų.

„Grybai išdygo apie 30 metrų nuo namų. Iki miško – tolokai. Jie išdygo mano sodo teritorijoje, žolynėlyje. Matyt, čia jiems patinka, čia nemaža jų plantacija.

Tiesą sakant, pastebėjau pirmą kartą, bet manau, kad ne pirmi metai jie čia dygsta. Iš tiesų įspūdingi ir labai dideli grybai. Aš jais žaviuosi, grožiuosi, nepjaunu.

Ir dabar jie mano kieme, tiesa, šiek tiek parudavę“, – pasakojo V. Zakšauskaitė.

Yra buvę

Beje, „Rinkos aikštė“ yra rašiusi apie taip pat babėniškių kieme rastus pumpotaukšlinių grybų šeimos narius – didžiuosius kukurdvelkius.

Kalbinti Babėnų kvartalo gyventojai sakė, kad tokių grybų radybos jiems pakėlė nuotaiką, tad tikisi, kad ir ateityje sulauks panašių rekordininkų savo kiemuose.

Vieni kaimynai prasitarė, jog yra girdėję atvejų, kuomet miške buvo rasta net kelių kukurdvelkių kolonija. Tąkart vaikai labai greitai grybus susprogdino tiesiog juos sutrypdami kojomis.

Didysis kukurdvelkis – tai rutuliškas grybas, kurio skersmuo gali siekti net iki 1 metro ir daugiau. Be to, tai itin greit augantis grybas, dažniausiai užauga per vieną naktį.

Pirmiausia susiformuoja lygus, panašus į odą išorinis sluoksnis, kuris labai greit ima trūkinėti ir trupėti. Spalva balta, tačiau nevienoda turi ir gelsvo ar rusvo atspalvio. Auga liepos–spalio mėnesiais, dažniausiai atrandamas pievose, ganyklose, parkuose bei soduose. Mėgsta dirvožemį, kuriame nėra azoto. Auga ir pavieniui, tačiau dažniau grupėmis netoli vienas kito.