Sveikatos šaltinis, kurį atradę dar ne visi: miško maudynių gidė patarė, kuriems žmonėms tai ypač naudinga

Ekskursija trunka valandą, o jos metu nueinama apie 2 km.

Vyksta garsiausiuose botanikos soduose

Jau 11 metų VDU botanikos sode dirbanti vyresnioji specialistė, ekskursijų gidė Edita Braun kviečia pasikalbėti prie šimtamečio buko, neseniai išskleidusio lapus ir žiedus. Būtent seniausioje botanikos sodo dalyje dalyviai ir pradeda ekskursiją.

„Mes keliaujame per seniausią sodo dalį, kur auga gražiausi, didžiausi, įspūdingiausi medžiai, skaičiuojantys daugiau, kaip šimtą metų. Po to ateiname prie vandens telkinių, kurių čia ne vienas. Per valandą įveikiame apie 2 km, tai – ne sportas, bet ir ne botaninė ekspedicija“, – kalbėjo E. Braun.

Miško terapija ji susidomėjo perskaičiusi autoriaus Qing Li knygą „Shinrin-yoku“, apie miško maudynes pervargusiems, intensyvų protinį darbą dirbantiems žmonėms. Knygos autorius tapo vienu iš šios sveikatinimo praktikos pradininkų Japonijoje.

„Knyga labai įtraukė. Ėmiau domėtis kitų botanikos sodų veikla ir pamačiau, kad garsiausiuose pasaulio botanikos soduose yra vykdomos miško maudynės (forest bathing). Jos vyksta Karališkuosiuose botanikos soduose Kew Gardens Londone; Niujorko botanikos sode, San Diego botanikos sode, Čikago botanikos sode, Karališkuosiuose Viktorijos botanikos soduose Melburne. Supratau, kad to reikia ir Kaune.

Baigiau kursus Miško terapijos centre Lenkijoje, praktikavausi ir garsiojoje Belovežo girioje, Vygrių nacionaliniame parke. Gavusi sertifikatą šįmet pradėjau ekskursijas vesti Kaune“, – pasakojo E. Braun.

Lėtai ir pastabiai

Potyrių ekskursijoje dalyvauja iki dešimties žmonių, procesas vyksta lėtai, susitelkiant į potyrius: regą, uoslę, klausą, lytėjimą. Kartais dalyviai nusimeta batus ir pasivaikšto basi.

Dalyviai stebi, kaip saulės spinduliai mirga pro lapus, kaip medžio šakos šakojasi, susikoncentruoja į vėjo ošimą, varlių kurkimą, bičių ar kamanių kapstymąsi žiedlapiuose, ežiukų ir žalčių judėjimą, voverių pasipešiojimą, gulbių ir ančių plūduriavimą. Tikslas – patirti ramybę ir harmoniją, taikant miško maudynių elementus.

„Ekskursijos metu naudojama moksliniais tyrimais pagrįsta sveikatinimo praktika, leidžianti atsipalaiduoti, sumažinti streso lygį, pagerinti nuotaiką ir miego kokybę, profilaktiškai veikiama fizinė ir psichologinė sveikata.

Moksliniais tyrimais įrodyta, kad miško terapijos dėka stiprėja imuninės sistemos veikla, kraujotakos ir nervų sistemų veikla. Tai itin aktualu šiais laikais, kai žmonės daug laiko praleidžia patalpose, prie kompiuterio ekrano, mažai juda“, – akcentavo E. Braun. Ji pažymėjo, kad augalų išskiriamos cheminės medžiagos fitoncidai ir kitos patenka į kvėpavimo takus. Tai veikia iškart: padeda pajusti „čia ir dabar“ momentą, atsikratyti streso.

Šiuo metu botanikos sode – tikras džiaugsmas nosiai: žydi magnolijos, slyvos, narcizai, tulpės, pradeda žydėti rododendrai, po kurio laiko pražys saldžių aromatų bomba – bijūnai. Gražiausiai tuo metu žydinčių gėlių kolekcija aplankoma ekskursijos pabaigoje.

Atsipalaidavimas prie vandens

Stabtelėjus prie tvenkinių atidžiau stebimi vandens paukščiai – gulbės ir antys, žiūrima į bangeles, raibuliavimą, šešėlius.

„Čia plaukioja gulbių šeimynėlė. Viena gulbė peri lizde, tad patinas saugo teritoriją ir gali piktai išvyti, jei priartėsite per arti“, – įspėjo E. Braun ir tęsė: „Stebint ramiai plaukiojančias antis, žiūrint, kaip jos atsitupia, pasikrapšto plunksnas – ir žmogų apima ramybės pojūtis, nes organizme aktyvuojasi veidrodiniai neuronai.“

Šiuo metu tvenkiniuose lapus leidžia vandens lelijos. Šalia tvenkinio įrengta paukščių klasė, medžiuose gausu inkilų, aplink sukiojasi gausybė sparnuočių. Kitame tvenkinyje jau įšilęs vanduo, tad galima pasimėgauti varlių kurkimu.

„Raginu dažniau būti lauke, pasimėgauti gamtos apsuptimi, o kartu ir pasisemti sveikatos. Po patirčių gamtoje atsigausite, lyg po mažųjų atostogų“, – teigė gidė E. Braun.