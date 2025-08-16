Žinios, kurios šviečia.
Flora

Pūvančios mėsos dvokas neatbaido minių turistų: skuba pasigrožėti itin unikaliu augalu

2025 m. rugpjūčio 16 d. 11:04

Varšuvos (Lenkija) universiteto botanikos sode lankytojų neatbaido pūvančios mėsos kvapas, sklindantis nuo neseniai pražydusios lavongėlės, arba velnio liežuvio, kaip dažniausiai vadinamas amorfofalas, aroninių šeimos augalas.

Neįprasta forma, o svarbiausia – ryškus žiedynas kasmet sutraukia nemažą pulką lankytojų į bet kurią oranžeriją, kur tik šis atogrąžų miškų augalas pražysta. Jis auginamas botanikos soduose visame pasaulyje.
Lavongėlė paprastai žydi kas 4–10 metų ar dar rečiau. Varšuvos universiteto botanikos sode rugpjūčio 5-ąją nuotraukoje matomas amorfofalas pirmą kartą pražydo per ketverius jo auginimo metus.
Stipriausią pūvančio kūno dvoką skleidžia patys stambiausi žiedynai, o kvapas ypač sustiprėja saulėtomis dienomis ir jaučiamas net neužėjus į patalpą, tik vos pravėrus oranžerijos duris.
Turint sąlygas egzotiškąjį amorfofalą nesudėtinga užsiauginti ir namuose. Kad augalas užaugintų didelius gumbus ir išleistų įspūdinguosius žiedynus, būtina itin puri ir derlinga žemė.
