Pūvančios mėsos dvokas neatbaido minių turistų: skuba pasigrožėti itin unikaliu augalu

Neįprasta forma, o svarbiausia – ryškus žiedynas kasmet sutraukia nemažą pulką lankytojų į bet kurią oranžeriją, kur tik šis atogrąžų miškų augalas pražysta. Jis auginamas botanikos soduose visame pasaulyje.
Lavongėlė paprastai žydi kas 4–10 metų ar dar rečiau. Varšuvos universiteto botanikos sode rugpjūčio 5-ąją nuotraukoje matomas amorfofalas pirmą kartą pražydo per ketverius jo auginimo metus.
Stipriausią pūvančio kūno dvoką skleidžia patys stambiausi žiedynai, o kvapas ypač sustiprėja saulėtomis dienomis ir jaučiamas net neužėjus į patalpą, tik vos pravėrus oranžerijos duris.
Turint sąlygas egzotiškąjį amorfofalą nesudėtinga užsiauginti ir namuose. Kad augalas užaugintų didelius gumbus ir išleistų įspūdinguosius žiedynus, būtina itin puri ir derlinga žemė.
