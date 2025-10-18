Lrytas Premium prenumerata tik
Lietuvos miškuose sumažėjo žievėgraužio tipografo populiacija

2025 m. spalio 18 d. 08:37
Privačių ir valstybinių miškų patikrinimus atlikę aplinkosaugininkai nustatė reikšmingai per metus sumažėjusią žievėgraužio tipografo populiaciją, pranešė Aplinkos apsaugos departamentas (AAD).
Šiemet žievėgraužio tipografo vabalų skraidymo intensyvumas buvo du kartus mažesnis nei praėjusiais metais.
Departamento teigimu, žievėgraužio tipografo populiacijos sumažėjimui daugiausia įtakos turėjo vėsūs ir lietingi pavasario bei vasaros orai, kurie sulėtino kinivarpų vystymąsi ir trukdė vabzdžiams skraidyti.
Miškai buvo tikrinami nuo šių metų balandžio 7 iki rugsėjo 30 dienos.
Patikrinimų metu aplinkosaugininkai iš viso apžiūrėjo 790 privačių ir valstybinių sklypų, taip pat 294 spygliuočių medienos sandėlius.
