Žemaitijos nacionaliniame parke – nauji gamtos paveldo objektai: sąrašą papildė trys senoliai

2025 m. rugsėjo 10 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministras įsakymu Nr. D1–131 paskelbė naujus GPO visoje Lietuvoje. Tarp jų – net du Žemaitijos nacionaliniame parke ir vieną jo buferinėje apsaugos zonoje.
Šie senieji medžiai – Raudinės liepa, Sodalės klevas ir Paparčių klevas – tapo naujais saugomais gamtos paveldo objektais, liudijančiais tiek Žemaitijos nacionalinio parko kraštovaizdžio grožį, tiek žmogaus ir gamtos gyvenimą harmonijoje. Įspūdingų matmenų medžiai senoliai auga buvusiose ar esamose sodybose.
Džiugu, kad sodybų savininkai medžius prižiūrėjo ir puoselėjo ir šie išaugo į gamtos paveldo objekto vardo vertus galiūnus, o ateityje gal pasieks ir gamtos paminklų statusą, kaip antai, Platelių dvaro parke augantis Raganos uosis.
Raudinės liepa
(Koordinatės: LKS-94 X-6208514; Y-363675)
Įspūdinga 5,77 m apimties liepa auganti Grigaičių kaime, buvusioje Raudžių sodyboje. Nors medis nėra aukštas (apie 16 m), jo forma – tikra gamtos fantazija. Keturių metrų aukštyje kamienas staiga suplonėja, todėl liepa primena butelį, o žemę pasiekusios šakos išleidusios šaknis vėl kyla aukštyn, sukurdamos savotišką natūralią nišą ar žalią arką.
Sodalės klevas
(Koordinatės: LKS-94 X-6211410; Y-366968)
Dar vienas gamtos galiūnas auga buvusioje sodybvietėje, Plokštinės miško apsuptoje pievoje. Jo kamieno apimtis siekia 4,93 m. Klevą galima pasiekti miško keliu – tai vieta, kur gamta tyliai pasakoja sodybų istorijas, o medis, likęs jų vietoje, tarsi saugo prisiminimus.
Paparčių klevas
(Koordinatės: LKS-94 X-6224590; Y-370314)
Žemaitijos nacionalinio parko buferinėje apsaugos zonoje, Skuodo r. Paparčių kaime, GPO paskelbtas dar vienas klevas – Paparčių klevas, kurio kamieno apimtis 4,47 m. Šis medis auga greta pažintinio tako per Auškalnį, tad jį aplankyti – lengva ir malonu net keliaujant su šeima.
Kodėl GPO statusas yra svarbus?
Gamtos paveldo objektai – tai kraštovaizdžio elementai, kuriems dėl jų išskirtinės vertės nustatytas specialus apsaugos režimas. Jų paskelbimo tikslai: išsaugoti gamtos paveldo objektus, išlaikyti kraštovaizdžio ir biologinę įvairovę, sudaryti sąlygas moksliniams tyrimams, skatinti pažintinį turizmą, propaguoti gamtos vertybes.
Šiuo metu Žemaitijos nacionaliniame parke ir jo buferinėje apsaugos zonoje iš viso saugoma jau 11 botaninių GPO, tarp jų – 8 anksčiau paskelbti medžiai ir trys naujai įtraukti.
Gamtos paveldo objektai ne tik papildo Žemaitijos kraštovaizdį, bet ir kviečia stabtelėti ir pažvelgti į įspūdingą gamtos kūriniją, kuri žavi savo didybe ir grožiu.
Žemaitijos nacionalinis parkasmedžiailiepa
Rodyti daugiau žymių