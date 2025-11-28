Tęsia tradicijas – kviečia nuomotis Kalėdų egles: jau aiškios ir kainos

Šiemet nuomai paruoštos 60 eglučių laikymui namo terasose ir lauke bei 90 eglučių – patalpoms. Eglutes išsinuomoti bus galima jau nuo gruodžio 4 d. KU Botanikos sode (Kretingos g. 92). Nepaisant KU Botanikos sodo specialistų pastangų, nuomojamų eglučių skaičius kasmet po truputį mažėja, todėl sodas kviečia visuomenę aktyviau prisidėti prie šios tvarumo iniciatyvos, rašoma Klaipėdos universiteto pranešime žiniasklaidai.
„Mes auginame savo eglučių sodinukus nuo pat mažų daigų – daiginame iš sėklų arba įsigyjame iš miškų urėdijų, sertifikuotų medelynų. Tik 3–5 metus paauginę KU Botanikos sodo medelyne, kol medeliai pasiekia 60–100 cm aukštį, galime juos nuomoti,“ – pasakoja Botanikos sodo dendrologijos kolekcijos kuratorė Jurgita Ignotienė.
Pasak jos, išsaugoti nuomotas ir po švenčių grąžintas eglutes nėra lengva: „Medeliai patiria stresą – staigūs temperatūros pokyčiai, transportavimas, laikymas šilumoje, o vėliau vėl grąžinimas į šaltį. Visa tai neigiamai veikia žaliaskares, todėl labai svarbi ir žmonių atsakomybė bei sąmoningumas.“
Kad būtų išsaugota kuo daugiau medelių, KU Botanikos sodas kviečia atvežti ir kitur įsigytas vazonines eglutes ir kėnius – čia specialistai pasirūpins tinkama jų priežiūra. Medelius galima karantinuoti, persodinti, bandyti atgaivinti – padaryti viską, kad kitais metais eglutė dar kartą padovanotų kam nors kalėdinę nuotaiką. Tai – paprastas būdas kiekvienam prisidėti prie žalesnių švenčių ir mažesnių atliekų.
Sunkiausias darbas prasideda tada, kai eglutės grąžinamos į sodą – tuomet vyksta tikroji „reabilitacija“. Eglutės palaistomos, sustumiamos į vieną krūvą laukti vegetacijos pradžios, vėliau persodinamos, patręšiamos, genimos. Dendrologė primena, kaip gyventojai gali padėti medeliui lengviau ištverti šventes: nekarpyti šakų, nekabinti itin sunkių žaislų, prieš atvežant į botanikos sodą būtinai palaistyti, laikyti namuose ne ilgiau kaip 14 dienų.
Eglučių nuomos kainos kito nežymiai: priklausomai nuo medelio dydžio ir rūšies, nuoma kainuos nuo 30 iki 40 eurų. Iki sausio 10 d. grąžinusiems eglutes gyvas ir sveikas – bus grąžinta pusė sumokėtos sumos. Taip KU siūlo tvarią ir finansiškai patrauklią alternatyvą tradiciniam nupjautos eglės pirkimui.
Klaipėdos universitetas, kaip tvarius sprendimus kurianti ir diegianti aukštoji mokykla, tvarumo idėjas plėtoja ne tik tyrimuose ir studijose, bet ir labai konkrečiose iniciatyvose. Botanikos sode vyksta žaliosios edukacijos, čia gimsta praktiniai sprendimai, padedantys miestui ir jo bendruomenei rinktis draugiškesnį santykį su gamta.
Be eglučių nuomos, KU Botanikos sodas siūlo tvarias edukacijas įmonėms, kolektyvams ir vaikų grupėms. Lapkričio gale startavusi vaikų edukacija „Kalėdinis žaisliukas iš gamtos“ sulaukė didelio susidomėjimo, o gruodžio 12 d. visi kviečiami į atviras Kalėdines dirbtuves. Norintys dalyvauti gali registruotis čia.
„Puoselėkime tvarias Kalėdas: papuoškite mūsų eglutę savo šeimos tradicijomis ir širdimi – o mes pasirūpinsime, kad po švenčių ji toliau augtų“, – sako KU Botanikos sodo vedėja Ilma Mikutienė ir kviečia apsilankyti kalėdiškai papuoštame Botanikos sode bei prisidėti prie žalesnių švenčių Klaipėdoje.