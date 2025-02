Prieš lygiai 56 metus dalis Lietuvos nubudo katastrofiškose pusnyse: snygis tęsėsi virš 3 parų

„Seniau būdavo sakoma, kad vasaris – pūgų mėnuo. Šiais laikais žiemoms šiltėjant vis dažniau jis yra potvynių pradžios arba ankstyvojo pavasario mėnuo. Šie metai rodo, kad vasaris gali tapti šalčiausiu žiemos mėnesiu, kai dalis žmonių sausio gale visą žiemą jau buvo nurašę.

Įprastai pūgos trunka ne ilgiau keleto valandų, tačiau prieš 56 metus pasitaikė ypatinga pūga. 1969 m. vasario 8–11 d. Panevėžyje užfiksuota pati ilgiausia katastrofinio lygio pūga Lietuvoje, kuri truko net 78 val. 25 min. (virš 3 parų).

Pūgos metu matomumas buvo mažesnis nei 1000 metrų , vėjo greitis siekė net 16 m/s, o gūsiuose iki 20 m/s. Be to laikėsi ganėtinai žema oro temperatūra: vasario 8–9 d. buvo apie -10 laipsnių, o vasario 10–11 d. apie -14 -15 laipsnių. Dėl to juntamoji temperatūra siekė <-20 laipsnių.

Dar viena nuožmi pūga pasitaikė prieš 63 metus, 1962 m. vasario 17–18 d. Tada vėjo greitis pūgos metu siekė 20 m/s, gūsiuose – iki 26 m/s. Šilutėje pūga truko 22 val., Marijampolėje – 32 val. Tiesa, šaltis tada buvo silpnesnis, tad ir juntamoji oro temperatūra siekė „tik“ iki 10–15 laipsnių šalčio.

Vidutiniškai imant, ilgiausiai per metus pūgos siaučia pietinėje Žemaičių aukštumos dalyje (Šilalės rajone esančios Laukuvos apylinkėse). Kitur Lietuvoje jų vidutinė trukmė maždaug dvigubai trumpesnė. Šiais laikais dėl šiltėjančių žiemų ilgai trunkančios pūgos tapę daug retesniu reiškiniu“, – skelbė LHMT.

Ir nors pūgų artimiausių dienų prognozėse nematyti, spaus nemenkas šaltis, o nuo penktadienio padidės ir sniego tikimybė.

Trečiadienį kritulių tikimybė nedidelė. Vėjas rytų, pietryčių, 3–8 m/s. Temperatūra dieną 0–5 laipsniai šalčio.

Ketvirtadienį kritulių nenumatoma. Vėjas besikeičiančios krypties, naktį silpnas, dieną 4–9 m/s. Temperatūra naktį 6–11, Kuršių nerijoje 3–5 laipsniai šalčio, dieną nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 laipsnių šilumos.

Penktadienį kai kur truputį pasnigs. Vėjas šiaurinių krypčių, 6–11 m/s. Temperatūra naktį 5–10, pajūryje apie 3, dieną 0–5 laipsniai šalčio.

Šeštadienį vietomis nedidelis sniegas. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 6–11, Kuršių nerijoje 3–5, dieną 1–6 laipsniai šalčio.

Sekmadienį (vasario 16 d.) vietomis truputį pasnigs. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 7–12 , dieną 2–7 laipsniai šalčio.

Remiantis dabartiniais skaičiavimais, naujos savaitės pradžioje žiemiški orai nesitrauks, tačiau bus truputį šilčiau.