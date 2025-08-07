Dėl meteorologo veiksmo tiesioginiame eteryje – didelis skandalas: kritikams atsikirto paprastai

Netrukus 32-ejų vyras paskelbė priežastį, kodėl tai padarė, taip atsikirsdamas kritikams.
N.Jansenas gyvai jau trečią valandą pranešinėjo apie Minesotos valstijoje Ročesterio regioną siaubiančias audras, kai nusprendė išsiaiškinti, ar jo šeima – tarp kurių ir 6 mėnesių vaikas – susirado slėptuvę.
„Sulaukiau elektroninio laiško, kuriame aiškinama, kaip neprofesionaliai pasielgiau. Citata mane tikrai pribloškė: „Jis privalo paskambinti žmonai, kad įsitikintų, jog ji su vaiku susirado slėptuvę? Galbūt kai kurie galvoja, kad tai – miela ir didinga, bet aš ne“, – apie gautą žinutę socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė N.Jansenas.
Kartu jis pasidalino 10 sekundžių vaizdo įrašą, kuris žaibiškai išpopuliarėjo visame pasaulyje.
N.Jansenas su telefonu rankose kameros atsidūrė, kai buvo studijoje ir stovėjo prieš kamerą, laukdamas, kol naujienų direktorius Zachas Fulleris užbaigs savo pranešimą apie elektros gedimus.
N.Jansenas nuleidęs galvą žiūrėjo į telefoną ir, panašu, nežinojo, kad yra rodomas per tiesioginį eterį.
Jis suspėjo išsiųsti žinutę akimirką prieš, kai jam vėl atiteko eteris.
„Atsiprašau. Tiesiog turėjau parašyti žmonai. Kūdikis šiąnakt miegojo gerai, bet dabar jau tai baigta“, – jau supratęs, kad yra eteryje sakė meteorologas.
N.Janesas vėliau tvirtai gynė savo veiksmus ir pabrėžė, kad rūpinosi savo šeima ir tai darė momentu, kai neturėjo būti rodomas.
„Į savo darbą ir jūsų saugumą žiūriu labai rimtai, bet kartu esu vyras ir tėvas“, – sakė jis.
Parengta pagal „New York Post“ informaciją.