„Antradienio naktį padidės piečiau esančios aukšto slėgio srities įtaka. Debesuotumas numatomas nepastovus, dalyje Lietuvos dangus turėtų ir visai pragiedrėti. Žymesnio lietaus nenumatoma jau visoje šalyje. Vėjas aprims, kiek labiau juntamas išliks pajūrio regione, daugiausia vakarų, pietvakarių krypties. Temperatūra daug kur pažemės iki 9–14 laipsnių šilumos. Truputį šilčiau, tarp 15–18 laipsnių, numatoma pajūryje“, – Eltai teigė sinoptikas.
Antradienio dieną, pasak P. Starkaus, kamuolinių debesų kiek padaugės, tačiau saulės spindulių taip pat neturėtų trūkti. Lietaus, net ir nežymaus, tikimybė išliks minimali.
„Pūs vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas. Oras įdienojus šils iki 20–25 laipsnių“, – tikino Meteo.lt atstovas.
Trečiadienio popietę gali trumpai palyti
Pasak LHMT atstovo, trečiadienio naktį kai kur, daugiausia – vakariniuose rajonuose, tvyros rūkas, vėjas bus pastovios krypties, oro temperatūra sieks 9–16 laipsnių šilumos.
„Trečiadienio naktį debesys vėl daug kur prasisklaidys, lietaus tikimybė išliks labai nedidelė. Dalyje Lietuvos suprastės matomumas dėl tvyrojančio rūko. Labiausiai jis tikėtinas vakarinėje šalies dalyje. Vėjas jau visai nurims, pastovios krypties nesijaus. Temperatūra kris iki 9–14, Kuršių nerijoje 15–16 laipsnių šilumos“, – Eltai sakė sinoptikas.
P. Starkaus teigimu, trumpalaikis lietus kai kuriose šalies vietose numatomas ir trečiadienio dieną.
„Trečiadienio dieną daug kur debesys bus reti, kiek daugiau jų sukiosis tik šiaurės rytinėje pusėje. Čia kai kur popietės valandomis iškris negausus trumpalaikis lietus. Vėjas ir toliau neturės pastovios krypties, po nakties beveik nesustiprės. Oras šils iki 21–26 laipsnių šilumos“, – teigė jis.
Ketvirtadienį lietaus nenumatoma, oras įkais iki 23–28 laipsnių
Sinoptiko teigimu, ketvirtadienio naktis bus giedra, lietaus nenumatoma, oro temperatūra bus panaši kaip ankstesnėmis dienomis.
„Ketvirtadienį orus ir toliau lems anticiklonas. Naktį dangus pragiedrės visoje šalyje, kristi lietui jau nebebus iš ko. Vėjo visai nebesijaus, o temperatūra bus panaši – tarp 9–14, Kuršių nerijoje 15–16 laipsnių šilumos“, – sakė P. Starkus.
Dieną temperatūros stulpeliai šoktels iki 23–28 laipsnių karščio.
„Ketvirtadienio dieną danguje dažnai ritinėsis saulė, nedideli, nesunkai peršviečiami debesys praplauks tik kur ne kur. Išliks sausa ir labai rami diena. Oras šils jau sparčiau ir pasieks 23–28 laipsnius“, – kalbėjo sinoptikas.
Penktadienį Lietuvoje laikysis giedri ir sausi orai
LHMT atstovo teigimu, penktadienį oro permainų Lietuvoje taip pat nereikėtų tikėtis – per Žolines šalyje bus sausa ir giedra.
„Penktadienį permainų dar nenumatoma. Anticiklonas lems daugiausia giedrus ir sausus orus visą parą“, – Eltai sakė P. Starkus.
Pasak jo, penktadienį vėjas pasisuks iš pietryčių, naktį temperatūra sieks 11–16 laipsnių šilumos, o dieną įkais iki 25–30 laipsnių.