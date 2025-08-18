Savaitės orų prognozėje – nedžiuginantys pokyčiai: sinoptikas įspėjo, ko ir kada laukti

Antradienio naktį debesys praretės, nemažoje šalies dalyje dangus visai pragiedrės. Žymesnio lietaus jau neprognozuojama. Vėjas taip pat dar labiau nurims. Temperatūra pažemės iki 8–13, pajūryje 14–16 laipsnių šilumos.
Antradienio dieną išliksime aukštesnio slėgio lauko įtakoje. Ryte netrūks saulės, įdienojus kamuolinių debesų padaugės, tačiau lietaus jie atnešti neturėtų. Vėjas išliks vakarinių krypčių, pasisuks iš vakarų. Temperatūra turėtų kilti sparčiau ir popietę pasieks 20–25 laipsnius.
Trečiadienio nakties pradžioje dangus bus mažai debesuotas, vėliau, pradedant šiauriniais rajonais, debesuotumas didės, ten paryčiais vietomis trumpai palis. Vėjas vis keis kryptį, bus nestiprus. Temperatūra neturėtų kristi žemiau 10–15, pajūryje 16–18 laipsnių šilumos.
Trečiadienio dieną per Lietuvą slinks šaltojo atmosferos fronto debesys. Netrūks debesų iš kurių daugelyje rajonų sulauksime lietaus. Vyraus trumpalaikis lietus, kai kur lydimas perkūnijos griausmo.
Praslinkus frontui vėjas vėl daug kur pasisuks iš šiaurės vakarų, šiaurės bei sustiprės. Temperatūra didesnėje šalies dalyje bus tarp 18–23 laipsnių šilumos. Kiek labiau oras sušils pietiniuose rajonuose, kur iki lietaus dar numatomi 24–26 laipsniai.
Ketvirtadienį tankiausi debesys vėl atsitrauks, tiek naktį, tiek dieną trumpalaikio lietaus bus tik vietomis. Nakties metu vėjas dar pūs iš šiaurės, o dieną jau neturės pastovios krypties, vėl bus pakankamai silpnas. Į Lietuvą plūstelės šalta oro masė, tad naktį daug kur vės iki 5–10 laipsnių šilumos, aukštesnė temperatūra išliks ties Kuršių mariomis. Dienos metu vyraus 18–23 laipsnių šiluma.
Penktadienio naktį debesys bus reti, lietaus tikimybė sumenks. Vėjo visai nesijaus, tačiau išliks vėsu – temperatūra kris iki 5–10, Kurių nerijoje 11–13 laipsnių. Dieną padaugės kamuolinių debesų iš kurių daugelyje rajonų trumpai palis. Iki vidutinio sustiprės vakarinių krypčių vėjas. Aukščiausia temperatūra pasiskirstys tarp 18–23 laipsnių.
Remiantis dabartiniais duomenimis, savaitgalį Lietuvą pasieks ciklonas, kuris neš lietų į daugelį rajonų. Naktimis bus šiek tiek šilčiau, tačiau dienos numatomos vėsesnės.
