Tokiems orams reikia nusiteikti: temperatūra kris dar žemiau, įspėja ir dėl vėjo

Ketvirtadienio dieną kai kur trumpai ir negausiai palis. Vėjas bus silpnas, 3–7 m/s ir nepastovios krypties.
Termometrai jau rodys kuklią 16–21 laipsnio šilumą.
Penktadienio naktį vakariniuose rajonuose kai kur trumpai palis. Pūs silpnas vėjas, temperatūra kris iki 6–11, pajūryje 12–14 laipsnių šilumos.
Penktadienio dieną jau daug kur trumpai palis, kai kur gali sugriaudėti perkūnija.
Pūs pietvakarių, vakarų, šiek tiek stipresnis vėjas, jo greitis sieks 7–12 m/s. Temperatūra šią dieną pasiskirstys tarp 17–22 laipsnių šilumos.
Šeštadienio naktį tik vietomis, o dieną jau daugelyje rajonų trumpai, kai kur su perkūnija palis.
Pūs pietvakarių, vakarų, 8–13 m/s vėjas, tačiau naktį pajūryje, o dieną daug kur gūsiai sieks 15–18 m/s.
Temperatūra naktį sieks 7–12, pajūryje 13–15, dieną 14–19 laipsnių šilumos.
