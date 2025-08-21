Žemės paviršiuje užfiksuotos pirmosios šalnos

„Ketvirtadienio ankstyvas rytas buvo vėsus. Truputį netikėtai palei žemę (bet ne ore) buvo susiformavę pirmosios šalnos.
Tiesa, tik pavienėse šalies vietovėse ir tik labai trumpam laikui. Ženklas, jog ruduo nebetoli“, – skelbė jis.
Šalnos vaizdais apie 6 val. ryto dalijosi Erika Skeivienė iš Židikų (Mažeikių r.), tačiau panašu, kad ne ką šilčiau buvo ir kitose Lietuvos vietose.
Iš Kauno r. gyventojai dalijosi vaizdais su vos 3 laipsnius šilumos rodančiais termometrais, Šilalės r. automobilio termometras taip pat rodė vos 3,5 laipsnio.
Visgi sinoptikai ramina, kad artimiausios naktys bus šiltesnės, tačiau jau mažiau orais lepins dienos.
Ketvirtadienį kai kur trumpai ir negausiai palis. Pūs vakarinių krypčių, 4–9 m/s vėjas. Temperatūra kils iki 16–21 laipsnio šilumos.
Penktadienio naktį vakariniuose rajonuose kai kur trumpai palis. Vėjas silpnas. Temperatūra 6–11, pajūryje 12–14 laipsnių šilumos.
Dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių, vakarų, 7–12 m/s. Temperatūra 17–22 laipsniai šilumos.
Šeštadienio naktį vietomis, dieną daugelyje rajonų trumpi lietūs, kai kur perkūnija.
Vėjas pietvakarių, vakarų, 8–13 m/s, naktį pajūryje, dieną daug kur gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra naktį 7–12, pajūryje 13–15, dieną 14–19 laipsnių šilumos.