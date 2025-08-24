Meteorologas perspėjo dėl oro masės iš Arkties ir rugsėjo orų

„Dėl plūstančio oro srauto iš šiaurės vakarų, nuo pat Arkties, visame regione įsitaisė labai vėsi šiam metų laikui oro masė. Tai bus viena šalčiausių rugpjūčio 24-ųjų per pastaruosius dešimtmečius, nors labai panašiai vėsu buvo ir prieš 4 metus. Lauke jausmas kaip rugsėjį.
Tokie vėsūs orai laikysis dar keletą dienų, o paskutinės rugpjūčio dienos turėtų būti vasariškai šiltos, nes plūstelės labai šilta oro masė iš pietvakarių, tačiau kaip rodo dabartiniai skaičiavimai ji neužsibus.
Rekomenduoju susigyventi su mintimi, kad šiemet tokio labai šilto rugsėjo, koks buvo 2023 ir 2024 metais, nebus“, – feisbuko grupėje „Orai ir klimatas Lietuvoje“ tvirtina meteorologas.
Primename, kad sekmadienio dieną debesys užklos dangų, ne kartą praslinks trumpi lietūs, kai kur gali iškristi kruša. Kai kur griaudės perkūnija.
Stiprokas vėjas daugiausia pūs iš vakarų, šiaurės vakarų. Oras šils iki 14–19 laipsnių.
Pirmadienį debesys išliks tankūs. Naktį trumpai palis tik vietomis, pajūryje intensyviai, o dieną vėl lis beveik visoje šalyje. Vėjas išliks stiprokas. Naktį oras vės iki 7–12, pajūryje – iki 13–14 laipsnių, o dieną laikysis kuklūs 13–18 laipsnių.
Antradienį ryškesnių permainų nebus. Naktį vietomis, dieną vėl daug kur numatomas trumpalaikis lietus. Naktis bus vėsi, temperatūra kris iki 6–11 laipsnių, dieną laikysis 15–20 laipsnių.
meteorologijaorai Lietuvojeoro temperatūra
