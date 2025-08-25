Oro masė iš Arkties į Lietuvą atnešė krušą

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba pranešė, kad ryte krušos ženklai užfiksuoti Žemaitijoje.
„Rugpjūčio 25 d. rytą, apie 9:30, Virkšų kaime (netoli Platelių) užfiksuoti krušos likučiai – tokį vaizdą mums atsiuntė mūsų sekėja Ingrida“, – skelbia Meteo.lt ir dalijasi nuotraukomis, kuriose – krušos likučiai.
Ryto valandomis vietomis, o įdienojus ir po pietų daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, kai kur jie bus smarkūs ir su perkūnija. Pūs stiprus vakarų, šiaurės vakarų vėjas, 9–14 m/sek. greičiu, vietomis gūsiai sieks 15–18 m/sek. Virš mūsų šalies bus užslinkusi labai vėsaus oro masė, todėl šils vos iki 14–18 laipsnių.
Antradienio naktį debesys prasisklaidys, trumpai palis tik vietomis, dažniau ir intensyviau lis tik vakariniame šalies pakraštyje, čia galima ir perkūnija. Vakarų, šiaurės vakarų vėjas aprims iki 5–10 m/sek., tik pajūryje vėjas bus stipresnis, gūsiai sieks 15 m/sek. Paryčiais oras atvės iki 6–11 laipsnių, prie jūros laikysis 12–14 laipsnių šilumos.
