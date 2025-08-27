Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Sinoptikai skelbia – vasariška šiluma sugrįžta: termometrų stulpeliai sieks beveik 30 laipsnių

2025 m. rugpjūčio 27 d. 05:43
Po kelių vėsių ir nemalonių dienų pagaliau sulauksime permainų. Meteo.lt skelbia, kad jau sugrįžta vasariška šiluma.
Trečiadienio dieną lietaus tikimybė nedidelė. Pūs pietvakarių, pietų, 4–9 m/s vėjas.
Temperatūra šią dieną kils jau aukščiau nei praėjusiomis – termometrai rodys tarp 16–21 laipsnio šilumos.
Ketvirtadienio naktį kai kur truputį palis, bet vėjas išliks silpnas, o ir temperatūra jau kils aukščiau – tarp 6–11, Kuršių nerijoje 12–14 laipsnių.
Ketvirtadienio diena numatoma sausa, pūs pietryčių, pietų, 4–9 m/s vėjas.
Temperatūra kils dar aukščiau ir ketvirtadienio dieną jau džiugins 21–26 laipsniai šilumos.
Penktadienio naktį vietomis palis, tačiau termometrų stulpeliai kils dar aukščiau – tarp 13–18 laipsnių.
Penktadienio dieną jau daug kur trumpai palis, kai kur gali sugriaudėti ir perkūnija, pūs 6–11 m/s vėjas.
Visgi temperatūra kils dar aukščiau – iki 24–29, pajūryje 21–23 laipsnių šilumos.
