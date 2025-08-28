Iš sinoptikės – žinia apie rugsėjo pradžią

Sinoptikė Elvyra Latvėnaitė skelbia, kad maloni ir vasariška bus ir rugsėjo pradžia, nors, kaip jau buvo įprasta šį šiltąjį sezoną, šilumą palydės ir lietaus debesys, o kai kur gausesnę liūtį palydės ir griausminga perkūnija.
„Ketvirtadienį, rugpjūčio 28 d. be ženklesnio lietaus, nebent dieną gali keliolika lašų kai kur iškristi. Vėjas dieną rytinių krypčių pietryčių 6–11 m/s. Dieną 22–27 laipsniai, šilčiausia pietuose, pietvakariuose, vėsiausia vakaruose, šiaurės vakaruose.
Penktadienį, rugpjūčio 29-osios naktį dar be lietaus, rytą ir dieną protarpiais, su perkūnija palis, vakare vakariniuose, šiaurė vakariniuose rajonuose gausokai.
Vėjas naktį pietryčių, dieną pietų, pietvakarių 7–12 m/s. Naktį 13–18 laipsnių, vėsiausia šiaurėje, šiaurės rytuose, dieną 25–29 laipsniai, vakaruose, šiaurės vakaruose 21–24 laipsniai.
Šeštadienį, rugpjūčio 30-osios naktį, palis, daugiausia nakties pradžioje, vietomis rūkai nusidrieks, rytą ir dieną protarpiais palis, vietomis gausokai ir su trankia perkūnija.
Vėjas naktį pietų, pietryčių 3–7 m/s, dieną pietų, pietvakarių 6–11 m/s, per perkūniją gūsiai 15 m/s. Naktį 13–18 laipsnių, dieną 23–28 laipsniai, vėsiausia vakariniam, šiaurės vakariniam pakraštuke.
Sekmadienį, rugpjūčio 31 d. palis, naktį gausokai, dieną protarpiais, su perkūnija nulis. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Naktį 14–18 laipsnių, dieną 21–25 laipsniai.
Pirmadienį, rugsėjo 1-osios naktį be lietaus, rūkai nusidrieks, dieną be ženklesnio lietaus. Vėjas nepastovus 3–8 m/s. Naktį 11–14 laipsnių, dieną 20–25 laipsnių, pietiniuose rajonuose iki 26.
Antradienį, rugsėjo 2 -osios naktį be lietaus, dieną protarpiais su perkūnija nulis. Vėjas pietų, pietryčių 5–10 m/s. Naktį 14–17 laipsnių, dieną 21–26 laipsniai.
Trečiadienį, rugsėjo 3 d. protarpiais, su perkūnija palis, vietomis gausokai. Vėjas pietryčių naktį 4–8 m/s, dieną 6–11 m/s. Naktį 15–17 laipsnių, dieną 22–27 laipsniai, vėsiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose.
Ketvirtadienį, rugsėjo 4 d. protarpiais palis, daugiausia naktį. Vėjas nepastovus 5–10 m/s. Naktį 15–17 laipsnių, dieną 19–23 laipsniai“, – savo feisbuko paskyroje skelbė E.Latvėnaitė.
