Iš sinoptikės – žinia apie rugsėjo pradžią

2025 m. rugpjūčio 28 d.
Lrytas.lt
Pastarųjų dienų orai ne vieną jau privertė išsitraukti šiltesnius drabužius. Visgi sinoptikai ragino dar neskubėti ir su vasariškais orais neatsisveikinti, o dabar panašu, kad maloni šiluma lepins dar ne vieną dieną.
Sinoptikė Elvyra Latvėnaitė skelbia, kad maloni ir vasariška bus ir rugsėjo pradžia, nors, kaip jau buvo įprasta šį šiltąjį sezoną, šilumą palydės ir lietaus debesys, o kai kur gausesnę liūtį palydės ir griausminga perkūnija. 
„Ketvirtadienį, rugpjūčio 28 d. be ženklesnio lietaus, nebent dieną gali keliolika lašų kai kur iškristi. Vėjas dieną rytinių krypčių pietryčių 6–11 m/s. Dieną 22–27 laipsniai, šilčiausia pietuose, pietvakariuose, vėsiausia vakaruose, šiaurės vakaruose.
Penktadienį, rugpjūčio 29-osios naktį dar be lietaus, rytą ir dieną protarpiais, su perkūnija palis, vakare vakariniuose, šiaurė vakariniuose rajonuose gausokai.
Vėjas naktį pietryčių, dieną pietų, pietvakarių 7–12 m/s. Naktį 13–18 laipsnių, vėsiausia šiaurėje, šiaurės rytuose, dieną 25–29 laipsniai, vakaruose, šiaurės vakaruose 21–24 laipsniai.
Šeštadienį, rugpjūčio 30-osios naktį, palis, daugiausia nakties pradžioje, vietomis rūkai nusidrieks, rytą ir dieną protarpiais palis, vietomis gausokai ir su trankia perkūnija.
Vėjas naktį pietų, pietryčių 3–7 m/s, dieną pietų, pietvakarių 6–11 m/s, per perkūniją gūsiai 15 m/s. Naktį 13–18 laipsnių, dieną 23–28 laipsniai, vėsiausia vakariniam, šiaurės vakariniam pakraštuke.
Sekmadienį, rugpjūčio 31 d. palis, naktį gausokai, dieną protarpiais, su perkūnija nulis. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Naktį 14–18 laipsnių, dieną 21–25 laipsniai.
Pirmadienį, rugsėjo 1-osios naktį be lietaus, rūkai nusidrieks, dieną be ženklesnio lietaus. Vėjas nepastovus 3–8 m/s. Naktį 11–14 laipsnių, dieną 20–25 laipsnių, pietiniuose rajonuose iki 26.
Antradienį, rugsėjo 2 -osios naktį be lietaus, dieną protarpiais su perkūnija nulis. Vėjas pietų, pietryčių 5–10 m/s. Naktį 14–17 laipsnių, dieną 21–26 laipsniai.
Trečiadienį, rugsėjo 3 d. protarpiais, su perkūnija palis, vietomis gausokai. Vėjas pietryčių naktį 4–8 m/s, dieną 6–11 m/s. Naktį 15–17 laipsnių, dieną 22–27 laipsniai, vėsiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose.
Ketvirtadienį, rugsėjo 4 d. protarpiais palis, daugiausia naktį. Vėjas nepastovus 5–10 m/s. Naktį 15–17 laipsnių, dieną 19–23 laipsniai“, – savo feisbuko paskyroje skelbė E.Latvėnaitė.
