Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
GamtaOrai

Vienur lietaus per daug, kitur – jo trūksta: skirtumas siekia iki 5–6 kartų

2025 m. rugpjūčio 28 d. 14:06
Lrytas.lt
Nors ši vasara atrodė itin lietinga, ne visur kritulių kliuvo vienodai, o meteo.lt skelbia, kad pirmi du rugpjūčio dešimtadieniai buvo vėsesni ir beveik dvigubai sausesni negu būna vidutiniškai.
Daugiau nuotraukų (3)
„Vis dėlto, pastarosiomis dienomis dalyje šalies vietovių nemažai palijo. Remiantis trečiadienio ryto duomenimis, Lietuvoje vidutiniškai iškrito 52 mm arba 2/3 rugpjūčio mėn. kritulių normos. Vietomis jau yra pasiekta mėnesio norma. Skirtumas tarp drėgniausių ir sausiausių šalies vietovių siekia iki 5–6 kartų.
Daugiausia lietaus rugpjūčio 1–27 d. (iki 9 val. ryto) iškrito vakariniuose rajonuose: Šilutėje – 119,1 mm (tai sudaro 134 proc. rugpjūčio mėn. normos); Juodkrantėje – 108,6 mm (126 proc. mėnesio normos); Klaipėdoje – 108,4 mm (126 proc.); Skuode – 87,6 mm (95 proc.); Kretingoje – 83,1 mm (87 proc.); Palangoje – 81,2 mm (94 proc.); Nidoje – 80,9 mm (94 proc.).
Mažiausiai kritulių išmatuota: Dotnuvoje (Kėdainių r.) – 19,2 mm (arba 29 proc. rugpjūčio mėn. normos); Raseiniuose – 28,3 mm (39 proc. mėnesio normos); Pakuonyje (Prienų r.) – 29,4 mm (38 proc.); Vilniuje (Trakų Vokėje) – 29,7 mm (39 proc.); Šeduvoje (Radviliškio r.) – 30 mm (45 proc.); Kaune – 30,8 mm (40 proc.); Lazdijuose, Trakuose, Jonavoje – 31,1 mm (mažiau nei pusė mėnesio normos).
Ketvirtadienį vyraus sausi orai. Penktadienį ir savaitgalio dienomis lietaus sulauks daugelis šalies vietovių“, – skelbė meteo.lt
Jie taip pat primena, kad žemėlapis sudarytas iš 140 matavimo taškų, tačiau dėl nevienodo liūčių intensyvumo ir jų lokalumo gali pasitaikyti netikslumų.
krituliairugpjūtisMeteo

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.