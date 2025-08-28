Vienur lietaus per daug, kitur – jo trūksta: skirtumas siekia iki 5–6 kartų

„Vis dėlto, pastarosiomis dienomis dalyje šalies vietovių nemažai palijo. Remiantis trečiadienio ryto duomenimis, Lietuvoje vidutiniškai iškrito 52 mm arba 2/3 rugpjūčio mėn. kritulių normos. Vietomis jau yra pasiekta mėnesio norma. Skirtumas tarp drėgniausių ir sausiausių šalies vietovių siekia iki 5–6 kartų.
Daugiausia lietaus rugpjūčio 1–27 d. (iki 9 val. ryto) iškrito vakariniuose rajonuose: Šilutėje – 119,1 mm (tai sudaro 134 proc. rugpjūčio mėn. normos); Juodkrantėje – 108,6 mm (126 proc. mėnesio normos); Klaipėdoje – 108,4 mm (126 proc.); Skuode – 87,6 mm (95 proc.); Kretingoje – 83,1 mm (87 proc.); Palangoje – 81,2 mm (94 proc.); Nidoje – 80,9 mm (94 proc.).
Mažiausiai kritulių išmatuota: Dotnuvoje (Kėdainių r.) – 19,2 mm (arba 29 proc. rugpjūčio mėn. normos); Raseiniuose – 28,3 mm (39 proc. mėnesio normos); Pakuonyje (Prienų r.) – 29,4 mm (38 proc.); Vilniuje (Trakų Vokėje) – 29,7 mm (39 proc.); Šeduvoje (Radviliškio r.) – 30 mm (45 proc.); Kaune – 30,8 mm (40 proc.); Lazdijuose, Trakuose, Jonavoje – 31,1 mm (mažiau nei pusė mėnesio normos).
Ketvirtadienį vyraus sausi orai. Penktadienį ir savaitgalio dienomis lietaus sulauks daugelis šalies vietovių“, – skelbė meteo.lt
Jie taip pat primena, kad žemėlapis sudarytas iš 140 matavimo taškų, tačiau dėl nevienodo liūčių intensyvumo ir jų lokalumo gali pasitaikyti netikslumų.