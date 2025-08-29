Sinoptikas skelbia, kokiais orais užbaigsime vasarą: įkais iki 31 laipsnio

Vėjas daugiausia pūs iš pietų, pietvakarių, 6–11 m/sek. greičiu. Temperatūra kils iki 23–28 laipsnių, o šalies pietryčiuose kur nelis ir dangus bus giedresnis vietomis kais net iki 29–31 laipsnio.
Šeštadienio naktį debesuotumas bus nepastovus, vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Kai kur susidarys rūkas. Pūs nestiprus, besikeičiančios krypties vėjas. Naktis bus šilta, temperatūra nekris žemiau 13–18 laipsnių šilumos.
Šeštadienio dieną vyraus debeusoti su pragiedruliais orai, giedriau bus pietrytiniuose rajonuose. Vietomis trumpai palis, gali sugriaudėti perkūnija. Vėjas daugiausia pūs iš pietų, 4–9 m/sek. greičiu. Temperatūra įdienojus kils iki 22–27, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 28–29 laipsnių.
Sekmadienio naktį dangumi plauks tankūs debesys, palis jau daugelyje vietovių, gali sugriaudėti ir perkūnija. Kai kur susidarys rūkas. Vėjas bus silpnas. Paryčiais atvės iki 13–18 laipsnių.
Sekmadienio dieną debesuotumas bus nepastovus, vietomis, didžiausia tikimybė rytiniuose rajonuose, trumpai palis. Vėjas pasisuks iš šiaurės vakarų, bet žymiau nesustiprės, pūs 4–9 m/sek. greičiu. Diena išliks vasariškai šilta, temperatūra kils iki 21–26 laipsnių.
Pirmadienį, rugsėjo 1-ąją, mūsų šalies orus lems aukštesnio slėgio laukas. Bus ir tankesnių debesų, ir giedro dangaus plotų, lietaus būti neturėtų.
Naktį ir rytą vietomis tvyros rūkas. Naktį vėjas bus silpnas, dieną pūs nestiprus šiaurės rytų, rytų vėjas. Naktį vės iki 9–14, dieną šils iki 20–25 laipsnių.
Antradienį artės žemesnio slėgio laukas. Debesuotumas bus nepastovus, naktį lietaus tikimybė maža, o dieną vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Naktį temperatūra pažemės iki 10–15, dieną pakils iki 23–28 laipsnių.
Trečiadienio naktį vietomis, dieną didesnėje šalies dalyje trumpai palis, išliks perkūnijos tikimybė. Naktį vės iki 12–17, dieną šils iki 20–25 laipsnių.
