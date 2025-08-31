Sinoptikai įspėja dėl sekmadienio – vietomis lietų lydės perkūnija, nors šiluma nesitrauks

Sekmadienį Lietuvoje vyraus gana ramūs orai, tačiau dieną kai kur gali trumpai palyti, vietomis prognozuojamos pavienės perkūnijos.
Pūs nestiprus, šiaurinių krypčių vėjas, 3–8 m/s greičiu. Aukščiausia temperatūra šalyje svyruos tarp 20–25 laipsnių šilumos.
Pirmadienis numatomas dar sausesnis – žymesnio lietaus nesitikima, tačiau naktį ir rytą kai kur tvyros rūkas.
Vėjas tiek naktį, tiek dieną išliks nestiprus, šiaurinių krypčių, 3–8 m/s. Temperatūra naktį kris iki 10–15 laipsnių, o dieną oras šils iki 20–25 laipsnių.
Antradienį išliks vasariškai maloni šiluma, lietaus tikimybė – nedidelė. Pūs silpnas rytų, pietryčių vėjas: naktį 2–7 m/s, dieną kiek stipresnis – 4–9 m/s.
Termometrai naktį rodys 10–15 laipsnių, o dieną sušils iki 22–27 laipsnių.
