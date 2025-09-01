Savaitės orų prognozė: ir vasariškas karštis, ir liūtys

Lietaus tikimybė šią dieną bus nedidelė. Dvelks švelnus ir ramus šiaurės rytų, rytų vėjas. Popietę termometrai rodys 20–25 laipsnius šilumos.
Antradienio naktis didesnių pokyčių neatneš. Bus giedra ir sausa. Po vidurnakčio kai kur suboluos rūkas. Vėjas silpnas. Žemiausia temperatūra pasiskirstys tarp 9–14, prie jūros išsilaikys apie 16 laipsnių šilumos.
Antradienio dieną debesų kiek padaugės, tačiau jie lietaus taip pat neatneš į mūsų šalį. Vakare, maždaug po 20 valandos tik šiaurės rytiniame šalies pakraštyje gali pasirodyti pirmieji lietaus lašai. Papūs rytų, pietryčių vėjas, jo greitis sieks 4–9 m/sek. Įdienojus oras šils iki 21–26 laipsnių.
Trečiadienio naktį iš vakarų priartės šaltasis atmosferos frontas. Vietomis Vakarų Lietuvoje trumpai palis, sugriaudės pavienės perkūnijos. Pietryčių vėjas sustiprės iki vidutinio stiprumo. Naktis bus šilta, tarp 12–17 laipsnių šilumos.
Trečiadienio dieną minėtasis frontas slinks per mūsų šalį. Daug kur nušniokš trumpi lietūs, vietomis, didesnė tikimybė rytiniuose ir pietiniuose rajonuose, juos lydės perkūnijos griausmas. Pūs įvairių pietinių krypčių vėjas, stiprokai.
Aukščiausia temperatūra sieks 24–29 laipsnius šilumos, prie jūros bus gaiviau – 21–23 laipsniai.
Ketvirtadienį stiprės aukštesnio slėgio zona. Visą parą dangus daugiausia bus nepastoviai debesuotas. Vietomis tiek naktį ir dieną vietomis, daugiausia pietrytiniuose rajonuose, praslinks trumpas lietus. Dieną galima perkūnija.
Besikeičiančios krypties vėjas rims iki vos juntamo. Paryčiais atvės iki 12–17, dieną sugrįš 21–26 laipsnių šiluma.
Penktadienį taip pat laukiama dar viena sausesnė para. Naktį lietaus nenumatoma, dieną po pietų kai kur iš susiformavusių nedidelių kamuolinių debesų kai kur truputį palis. Vėjas išliks nestiprus, nepastovios krypties. Saulei tekant termometrai rodys 12–17, popietę – 22–27 laipsnius šilumos.
Pagal dabartinius duomenis ateinantis savaitgalį trumpalaikio lietaus sulauksim didesnėje šalies dalyje. Šeštadienį padidės perkūnijos tikimybė. Vėjas stiprės ne itin. Temperatūra naktimis vės iki tų pačių 12–17, dienomis 22–27 laipsnių.
