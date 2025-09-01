Tokios vėsios vasaros nematėme jau seniai: paskutinį kartą pasitaikė beveik prieš 10-metį

Visgi tarnyba pastebi, kad tokio vėsumo vasaros praėjusiame amžiuje pasitaikydavo daug dažniau ir netgi buvo įprastos (pvz. 1961–1990 m. laikotarpiu).
„Labai šiltų dienų tuomet būdavo mažai, o karštų kai kuriais metais nepasitaikydavo iš viso. Na, o šiemet karštų dienų (kai oro temperatūra pasieka ≥30 laipsnių) daugelyje vietovių buvo nedaug, vos iki 1–2.
Be to, tik vietomis pasitaikė tropinių naktų, kai oro temperatūra per visą naktį nenukrenta žemiau 20 laipsnių. Tokie faktai irgi liudija apie šių metų vasaros vėsumą. Panašiai buvo nutikę ir 2017 metais.
Labai nedaug per visą vasarą (t. y. 92 dienas) pasitaikė ir labai šiltų dienų , kuomet oro temperatūra pasiekia ≥25 laipsnius (žr. žemėlapyje; pateikti skaičiai yra preliminarūs).
Vidutiniškai Lietuvoje buvo 22–23 labai šiltos dienos (1991–2020 m. vidurkis – 26 d.), kai labai šiltomis vasaromis šis skaičius gali būti kone dvigubai didesnis.
Gera žinia, jog visomis ateinančiomis šios savaitės dienomis lepins vasariška šiluma. Savotiška kompensacija už vėsią vasarą, tad pasimėgaukite“, – skelbė meteo.lt